Ez már nem lesz zsíroskenyérparty: túljutna a BL-ből jött riválison az MVLC

Kilencedik idei nemzetközi kupamérkőzését vívja szerdán 19.30-tól a dr. Kemény Dénes Városi Sport­uszodában a PannErgy-Miskolci VLC férfi-vízilabdacsapata. Az Európa Kupában először indult borsodiak két, sikeresen megvívott selejtezőtorna (az ezeken elért 6 győzelem és 2 döntetlen) után a sorozat negyeddöntőjének első felvonásán a Bajnokok Ligája rájátszásában – az A-HÍD OSC-Újbuda csapatával szemben – alulmaradt orosz Spartak Volgográddal találkoznak.

A maximumot reméli

Az MVLC-nél érthetően nagyon büszkék arra, hogy eddig eljutott a társaság a második számú európai kupában, hogy pontosan miként éreznek a mostani csatával kapcsolatban (lesz ugyanis egy visszavágó is, mégpedig december 9-én), arról a miskolciak vezetőedzője az alábbiakat mondta lapunknak.

– Játékos, edző, vezető egyaránt tisztában van azzal, mit jelentene, ha be tudnánk jutni a legjobb 4 közé – kezdte dr. Sike József. – Egy elődöntő bármilyen csapatsportban óriási eredmény, egészen fantasztikus lenne, ha mi ezt elérnénk úgy, hogy harmadik éve vagyunk az OB I-ben és először a nemzetközi porondon. Történelminek számítana a klubnál, talán még a városban is, a játékosok önéletrajzában pedig jól állna az a tény, hogy a 2017/2018-as szezonban mindezt megcsinálták. Én úgy vagyok vele: ha már eddig eljutottunk, tegyünk meg mindent a továbbjutás érdekében, a maximumot. Ne felejtsük el azonban azt, hogy két felvonás van, mint a színházban. Ebben a pillanatban nem lehet tudni, mi számítana előnynek, egy gól, négy gól, hat gól… Mindig döntő az aznapi forma, nálunk még az is, hogy szerdán már ott lehet a csapatban a két bajnokit eltiltás miatt kihagyó Bowen, a visszavágóra pedig felépül a franciaországi tornán szemsérülést szenvedett Vadovics is.

A meccs, az más

A szakvezetőnél rákérdeztünk arra, mennyiben játszanak majd most mást Bowennel, mint az utóbbi két bajnokin nélküle.

– Nyilván mást játszunk, hiszen ő egy nemzeti válogatott lövője, másabb a repertoárunk, ha rendelkezésre áll – fogalmazott dr. Sike József. – Vele kapcsolatban most csak az a kérdés: hogyan hatott rá az a két hét meccs nélküli kényszerpihenő, amit a tatabányai eltiltás hozott? Ugyanis csinálhat az ember bármilyen csodálatos edzést, a meccs, az mindig más, nem hasonlítható a kettő egymáshoz. Kíváncsi vagyok én is arra, hogy vagy friss lesz, és foghatatlan, vagy a játékhiány miatt problémák lehetnek, hogy nem volt meg neki két kemény küzdelem, az OSC és az Eger elleni mérkőzés.

Hárman nem játszottak

Ha már ezt a két találkozót említette a szakvezető, arra kértük, ennek függvényében határozza meg a Volgográd erősségét.

– Szerintem az OSC és az Eger is erősebb, mint az orosz csapat – hangsúlyozta dr. Sike József. – Ugyanakkor a Spartak az elmúlt hét évben megnyerte hazája bajnokságát, ezt a sorozatot, az Európa Kupát 2014-ben, úgyhogy egy komoly rutinnal, históriával, tradícióval rendelkező riválisról beszélünk. Tőlünk nagyobb nevek a palettán, mi vagyunk az újonc kiskakas… Az OSC-vel szemben maradtak alul a BL play-off-ban, ellenfelük, a fővárosiak korrekten tájékoztattak bennünket arról, hogy három meghatározó pólósuk nem játszott különböző okok miatt. Nem kis kaliberek, például egy válogatott kapus, a legjobb lövőjük, aki Bowen-szint, valamint egy 120 kilós bekk. Ez három fontos pozíció, tehát az OSC elleni videókat nagyon nem lehetett használni.

Korábban már szót ejtett a gólszámról a tréner, ám konkrétan is megkérdeztük tőle, hogy milyen nagyságrendű sikerrel lenne elégedett, milyen nagyságrendű győzelem után érezné azt, hogy több az esélyük, mint a Volgográdnak.

– Tényleg lehetetlen megjósolni – válaszolta dr. Sike József. – Két meccs van, ezeken ki miként kapja el a fonalat, és nem szabad kihagyni a külső körülményeket sem, a mi utazásunkat, mínusz 10 fokba, mondjuk, havazásban. Most semmi mást nem kérek, csak hogy nyerjünk itthon, nincs kimondva semmilyen gólkülönbség. A kupa ezen szakaszában már nincsenek zsíroskenyérpartyk, mindenki küzd, harcol, magas szinten, próbál továbbjutni.

PannErgy-MVLC – Volgográd: az út, eddig

PannErgy-MVLC

Európa Kupa, csoportselejtező, 1. forduló (Miskolc)

PannErgy-MVLC – Sturm Csehov (orosz) 16-6 (5-1, 2-2, 2-0, 7-3)

CN Mataro (spanyol) – PannErgy-Miskolci VLC 8-13 (2-3, 1-2, 3-5, 2-3)

PannErgy-MVLC – WS Hannover (német) 18-4 (7-1, 2-0, 6-2, 3-1)

Primorac Kotor (montenegrói) – PannErgy-MVLC 6-14 (2-6, 2-3, 1-2, 1-3)

PannErgy-MVLC – Hornets Kosice (szlovák) 15-7 (6-1, 2-2, 3-1, 4-3)

A végeredmény: 1. PannErgy-MVLC 15 pont, 2. Primorac Kotor 10, 3. Sturm Csehov 10, 4. CN Mataro 6, 5. Hornets Kosice 3, 6. WS Hannover 0.

Európa Kupa, csoportselejtező, 2. forduló (Aix-en Provence, Francia­ország)

PannErgy-Miskolci VLC – SM Verona (olasz) 11-11 (5-4, 3-0, 1-3, 2-4)

Pays D’Aix Natation (francia) – PannErgy-Miskolci VLC 13-13 (2-2, 1-3, 3-4, 7-4)

Sturm Csehov (orosz) – PannErgy-Miskolci VLC 9-11 (1-2, 1-3, 3-3, 4-3)

A végeredmény: 1. SM Verona 7 pont, 2. PannErgy-Miskolci VLC 5, 3. Pays D’Aix Natation 4, 4. Sturm Csehov 0. Az első két helyezett csapat jutott tovább.

Spartak Volgográd (orosz)

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló (E csoport, Zágráb)

Spartak Volgograd – Jadran Herceg Novi (montenegrói) 7-5 (1-2, 2-0, 1-3, 3-0)

Spartak Volgograd – ASC Duisburg (német) 14-5 (4-0, 1-1, 5-3, 4-1)

Mladost Zagreb (horvát) – Spartak Volgograd 6-6 (3-1, 0-1, 2-0, 1-4)

A végeredmény: 1. Spartak Volgograd (orosz) 7 pont, 2. Jadran Herceg Novi (montenegrói) 6, 3. Mladost Zagreb (horvát) 4, 4. ASC Duisburg (német) 0.

Bajnokok Ligája, rájátszás, 1. mérkőzés

Spartak Volgograd – A-Híd-OSC-Újbuda 7-14 (3-5, 1-3, 1-4, 2-2)

Bajnokok Ligája, rájátszás, 2. mérkőzés

A-Híd-OSC-Újbuda – Spartak Volgograd 12-7 (4-2, 1-0, 4-3, 3-2)

