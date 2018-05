Ez a lavina jöhet nyugodtan!

Élelmiszerlavina zúdulhat a nyár végén megyénk két településére. Hogy ez valóban megtörténhessen (persze egy kis túlzással), már el is kezdték a mezőgazdasági munkákat Aszalón és Csincsén. Ez a két település nyert ugyanis az idén az országos Élelmiszerlavina programban.

Szétosztják az emberek között

„Első alkalommal pályáztunk, és nyertünk – árulta el lapunknak dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere, úgy folytatva –, igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni településünk fejlődésének érdekében. A program legfőbb célja, hogy a hátrányos helyzetű emberek megtanulják, hogyan kell zöldségeket ültetni, gondozni, és ha ezt elsajátítják, később ők maguk is foglalkozzanak ezzel saját kertjükben.” A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy a legnagyobb területen burgonyát ültettek, a két fóliasátrukba pedig hagymát, brokkolit, paradicsomot és paprikát. A palántákból kerül a szabad földbe is. Most a programban részt vevő 20-30 ember a növények gondozásával foglalkozik, kapálnak, locsolnak. Munkájukat a munkavezetők irányítják, de segít egy vegyészmérnök is, aki a műtrágyázáshoz és a permetezéshez ad tanácsokat. Nyár végére több mázsa zöldségfélére számítanak, melyet igény szerint osztanak majd szét a programban részt vevő emberek között.

„Több haszna is van az Élelmiszerlavinának – jegyezte meg a polgármester. – Az emberek örülnek, hiszen ahogy fejlődnek a növények, látják a munkájuk eredményét, később pedig a gyümölcsét. Egyébként a program lehetőséget ad arra is, hogy külső érdeklődők is bekapcsolódhassanak a mezőgazdasági munkákba, olyanok, akik szeretnék elsajátítani a növénytermesztés fortélyait” – sorolta dr. Mészáros István.

Már virágzik…

Meglátogatjuk az aszalói földeken a programban részt vevő, szorgos asszonyokat, akik épp a palántákkal foglalatoskodnak.

„Paprika- és paradicsompalántákat ültettünk a fóliába, zöldbabot és petrezselymet a szabad földbe, a borsó pedig már virágzik” – mutatja Szabó Jánosné. Mint mondja, örül ennek a lehetőségnek. Próbált már elhelyezkedni valós munkahelyen, de nem sikerült, mivel 58 éves. A közfoglalkoztatás és a mostani mezőgazdasági program azonban nagy segítséget nyújt számára.

„Nekem van gyakorlatom ebben a munkában, hiszen otthon is művelem a kertemet – teszi hozzá.

Csincse önkormányzata szintén először pályázott az „Élelmiszerlavinára”.

Lőrincz Imre Attila polgármestere úgy fogalmazott: a program tulajdonképpen kedvezmény és jó lehetőség azoknak, akiknek kevés jövedelemből kell megélniük. A településen 18-an vesznek részt a programban, közöttük vannak olyanok, akik közfoglalkoztatottak, és vannak, akik a környező városokban dolgoznak. A program keretében 1,5 hektáron gazdálkodnak az emberek, szinte minden konyhakerti növényt megtermelnek, és a termést ők kapják majd meg.

A polgármester hozzátette: a csincsei emberek otthon is művelik a kertjüket, úgyhogy ők már rutinosan gondozzák az önkormányzati veteményeseket.

Borsó, hagyma és saláta

Az idei Élelmiszerlavina programban 34 – főként hátrányos helyzetű országrészekben tevékenykedő – önkormányzat, oktatási intézmény és civil szervezet kapott vetőmagokból álló értékes csomagot, ismertette Molnár Antal, a Civil Iránytű Alapítvány projektmenedzsere. A Syngenta által felajánlott burgonya, zöldborsó-, hagyma-, paprika-, cukkini-, saláta- és paradicsom-vetőmagok kiosztásakor figyelembe vették a termőföld adottságait. A munka az elmúlt hetekben 40 hektárnyi területen kezdődött el, majd ősszel a betakarítás után a terményeket odaadják a környéken élő nehéz sorsú családoknak, időseknek, fogyatékkal élőknek, szociális intézményeknek.

