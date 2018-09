Extrém futók küzdöttek Tokajban

Hatszáz felnőtt és nyolcvan gyermek vágott neki annak az akadályfutásnak, amit már másodszor szervezett meg az Extreme Trail Hungary SE. Nyolc és tizennyolc kilométeren indultak el a nevezők, a futókat az időjárás nem fogadta a kegyeibe, hiszen a hirtelen erős lehűlés mellett sok eső is kísérte a programot.

Embert próbáló

A kemény akadályokkal nehezített futás a Spartan Race sorozatára hasonlít, a két évvel ezelőtt megtartott tokaji futam adta az alapötletet arra, hogy versenyt rendezzenek a városban és környékén. A szervezők kihasználva a természet adta lehetőségeket embert próbáló programot állítottak össze. A magas szintkülönbség mellé mintegy harminc akadályon is át kellett küzdeniük magukat a futóknak, amelyek között a kúszástól és mászástól kezdve a sziklacipelésen, a tarcali bányatóban való gázoláson át a különböző palánkok vagy falak megmászása is szerepelt.

– Aki jó edzettségi állapotban van az egy nyolc kilométeres pályát egy órán belül teljesíteni tud, de aki hobbifutó szinten van, az is másfél óra alatt célba ér. Az pedig, aki csak felkel a fotelből és kíváncsiságból kipróbálja, az két-két és fél óra alatt tudja megcsinálni – mondta el Vitkai Elemér, a verseny főszervezője. A hosszabb, tizennyolc kilométeres távon a profik két óra alatt végigmennek, a kezdőknek azonban akár négy-öt óra is kellhet ahhoz, hogy teljesítsék azt.

– Egy bizonyos fokú őrültség kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen versenybe belevágjon és sárosan, akár elázva fussa végig az akadálypályát – tette hozzá a főszervező, aki a tavalyi sikeres tokaji verseny után idén már Telkibányára is futamot vitt.

A megmérettetésen a belvárosi mellett számos akadályt építettek a Kopasz-hegyen is. A hosszabb távon indulók megjárták Tarcalt is, ahol a bányatót illetve az Áldó Krisztus szobrot is érintette a programjuk, sőt még az adótoronynál is várta őket kihívás. A gyerekeket külön pálya várta, a legkisebbeknek hétszáz-, a junioroknak kétezer métert kellett megtenni.

