Évzáró est a miskolci megyeházán

Az eseményen köszöntőt mondott Bánné Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke, aki a szénbányászat helyzetéréről és az értéktárbizottság munkájáról is beszámolt. Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, idén is hitelfelvétel nélkül működött az önkormányzat és azt is elmondta, hogy 2018-ban minden ülés határozatképes volt. Ez utóbbi az elnök szerint azt is tükrözi, hogy a képviselők komolyan veszik feladatukat.

ÉM-JA

