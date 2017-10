Évtizedes titkok és szégyenek

Világszerte ráirányította a figyelmet a nőket ért szexuális zaklatásra a botrány, amelyet a The New York Times robbantott ki az idén október elején. Az általuk megírt történet Hollywood egyik legnagyobb befolyású és hatalmú produceréről, Harvey Weinsteinről szól. Aki olyan filmek producere, mint a Ponyvaregény, a Szerelmes Shakespeare vagy Az angol beteg. A 65 éves férfi házas, öt gyermeke van, és most kapott nyilvánosságot, hogy évtizedeken át zaklathatta a nőket.

Tudtak róla, mégis megtörtént

A cikk megjelenése óta egyre többen jelentkeztek, hogy ők is elszenvedték a zaklatást és az erőszakot a filmmogultól. Olyan nyilatkozatok is napvilágot láttak, amelyek szerint Harvey Weinstein nőkkel kapcsolatos szokásai és magatartása lényegében tudott volt, így érthetetlen, vagy legalábbis magyarázatra szorulna a közbeszédben, hogyan és miért tehette, amit tett. Saját környezete e jelenséghez fűződő viszonyáról árulkodik például az ismert filmrendező, Quentin Tarantino nyilatkozata: „Eleget tudtam ahhoz, hogy többet tegyek, mint amit tettem.”

Bocsánatkérést vár

Hogy a művészvilágban a szexuális zaklatás határokat nem ismerő jelenség, arra hívja fel a figyelmet Magyarországon Sárosdi Lilla esete. A színésznő egy húsz éve általa elszenvedett esetet osztott meg a nyilvánossággal. Előbb nem nevezte meg, kinek a részéről érte a szexuális zaklatás, majd a rá nehezedő nyomás miatt kimondta Marton László nevét. A férfi ismert és elismert színházi rendező, korábban a Vígszínház igazgatója, majd főrendezője, Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész. Tagadja az esetet, előbb pert helyezett kilátásba, majd utóbb ettől elállni látszik. Sárosdi Lilla bocsánatkérést vár el a férfitól.

Megszólalása óta egyébként többen hasonló eseteket mondtak el, szintén megnevezve Marton Lászlót. Marton László kérte, hogy az eset miatti vizsgálat idejére függesszék fel tanári állásából a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, valamint fő­rendezői állásából a Vígszínházban – ez meg is történt. A teátrum azóta levette a műsorról a Marton László rendezésében a Pesti Színházban készülő Ibsen-mű, A vadkacsa bemutatóját. Az igazgató, Eszenyi Enikő a bérleteseknek és a színház barátainak szóló levélben kért bizalmat a színház számára.

Megszólaltak a hazai művészvilágban olyanok is, akik a rendező érdemeit említették, felvetve a kérdést: mi lesz, mi lehet az életmű sorsa?

Ezek az esetek arra is felhívják a figyelmet, hogy a zaklatás hosszú ideig vagy akár örökre rejtve maradhat. Hogy ez ne így legyen, a zaklatást elszenvedőket ért trauma ne tegye tönkre emberek életét, vagy ne maradjon következmények nélkül, a Színház- és Filmművészeti Egyetem például bejelentette: pszichológusi segítségen kívül anonim bejelentő platformot hoznak létre, amely lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy név nélkül juttathassák el az őket érő sérelmeket az illetékeseknek.

Kibeszéletlen

Miután világszerte téma lett a közbeszédben a szexuális zaklatás és az erőszak, szinte naponta kerülnek elő újabb és újabb esetek. Ezekből kitűnik: az élet egészét átszövő jelenségről van szó, messze nem csak a művészvilágban esik meg az ilyesmi.

Olyasmi ez, amiről az újabb fejlemények ismeretében elmondható: nem számít, mikor követték el, ha kiderül, viselni kell érte a felelősséget. Olyasmi is, amelyben a bizonyítás nem egyszerű – akkor is súlyosak a következmények, ha és amikor a vád nem lenne igaz.

Azt is látni, kibeszéletlen, amiről sokan tudnak, még többen tudni vélnek. És hogy nincs egyetlen olyan nézőpont, amelyből az emberek vizsgálni tudják és akarják az erőszak és a zaklatás kérdéskörét. Ez is magyarázhatja, hogy jelenleg kevés olyan téma van a világháló közösségi felületein és a médiában, amely jobban érdekelné a közösséget, mint a szexuális zaklatás.

– ÉKN-BA –

Így is lehet

A magyar színházi világban néhány színház fontosnak tartotta a megszólalást a Sárosdi Lilla által elmondottak után. Térségünkben a Miskolci Nemzeti Színház adott ki közleményt. Íme:

Mélyen elítéljük az erőszak, a megalázás és a hatalommal való visszaélés minden formáját. Működésünkben alapvető értéknek tekintjük az emberi méltóság védelmét. Kötelességünk olyan közeget teremteni, amely a kölcsönös megbecsülésre, bizalomra és őszinteségre épül, ahol a munkavállalók tisztában vannak jogaikkal, ahol az alapvető morális értékek betartása elsődleges szempont, és ahol van kihez fordulniuk, ha mindez sérül.

Tudott róla?

A 15 év feletti nők 33 százaléka válik élete során fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának áldozatává. Ez az érték a magyar nők esetén 28 százalék.

A nők 22 százaléka úgy szenvedett el fizikai és/vagy szexuális erőszakot, hogy az elkövetője korábbi vagy aktuális partnere. Magyarországon ez az arány: 21 százalék.

Minden ötödik nő fenyegető zaklatás áldozatává válik. A fenyegető zaklatás a párkapcsolati erőszak egy fajtája, mely jellemzően azután kezdődik, hogy az áldozat elhagyta a bántalmazót.

Minden második nő szembesül a szexuális zaklatás valamely formájával.

Az átlagnál kiszolgáltatottabbak közé tartoznak az etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a fiatal nők.

Az itt hivatkozott felmérést az EU Alapjogi Ügynöksége, az FRA készítette, eredményei a 28 tagállamban,

42 000 nővel készített standardizált interjúkon alapulnak.

Forrás: az Országgyűlés Hivatala által kiadott információs jegyzet a nők elleni erőszakról (2015/35)

„Büntetésből hetekig tűrtem…” Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - #metoo. Nem mindig a férfiak az elkövetők, ők is lehetnek áldozatok. Ha minden nő, akit valaha ért szexuális zaklatás, kiírná a közösségi oldalára a #metoo-t, akkor az emberek jobban átéreznék a probléma súlyát. Ezzel a gondolattal indította el Alyssa Milano ameri... Tovább a cikkhez

Visszaélés a hatalommal Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Mi a jogi háttér? Csak magánindítványra indulhat büntetőeljárás. A jog nehezen birkózik meg a szexuális zaklatás meghatározásával. Egy körülírás szerint a szexuális zaklatás magában foglal minden nem kívánt szexuális közeledést, beleértve az érintést, sőt azt is, ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA