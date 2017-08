Évtizedeket vártak az újabb avatásra Emődön

A szerda esti eseményre több százan látogattak el, s akik először jártak a komplexumban, örömmel jegyezték meg, hogy manapság a „végeken” is haladnak a korral. A helyiek mellett ott voltak a ceremónián a szomszédos városok és falvak elöljárói, valamint a sportegyesületek elnökei, sőt a Hargita megyei Parajd mint testvérközség küldöttei is.

Elsőként a díszpolgár

– A sport végigkíséri az életünket – kezdte gondolatait Tállai András, aki miniszteriális, parlamenti és adóügyi tisztségei mellett alighanem büszke arra, hogy Emőd dísz­polgára, továbbá Mezőkövesden sikeres klubelnök. – A testkultúra mindennapjaink része, a labdarúgás pedig kétségtelenül a legkedveltebb szórakozásunk. A focit szeretjük és szidjuk, viszont erről a játékról beszélünk a legtöbbet. Az emődi képviselő-testület önerejéből egészítette ki a belügyminisztériumi pályázaton nyert összeget, és ezekből a forrásokból valósult meg a megyei élvonalat elérő létesítmény.

A politikus-sportvezető azzal zárta gondolatait, hogy még sok ilyen szép névnapot kíván az emődieknek, akiktől szavaiért természetesen tapsot kapott.

Csak a főfalak maradtak

Fekete Tibor, Emőd polgármestere beszéde közben többször kitért a múltra.

– Utoljára harmincöt esztendővel ezelőtt avattunk ugyanitt – jegyezte meg, majd így folytatta: – Az akkori ház elkopott, elrongyo­lódott, megérett a teljes felújításra. A húszmillió forintos pályázati pénzt a város nyolcmillióval toldotta meg, ennek előteremtése nem volt könnyű mutatvány, de most mindenki láthatja, hogy milyen remek objektummal gazdagodtunk. A hajdanvolt épületből csak a főfalak maradtak, a kivitelezők mindent átépítettek. Most háromszáznegyven négyzetméter szolgálja a sportolókat, akik hamarosan az emeleti társalgót, vagy inkább klubirodát is belakják. Jelenleg száz igazolt játékosunk van, és a fiatalokhoz fordulok, amikor kijelentem: újabb tagokat várunk, a feltörekvő korosztályé a jövő.

Az ünnepség végén a városlakók a földszinten és az emeleten is bejárták a minden igényt kielégítő házat, néhányan pedig arról „szónokoltak”, hogy kezdődhet a bajnokság, jöhetnek a futballsikerek.

Nemes gesztus volt

Fekete Tibor polgármester mindenkinek köszönetet mondott, aki segítette a pályázatot, a beruházást, a tervezést, a kivitelezést. Név szerint sorolta fel a munkákból oroszlánrészt vállaltak nevét, majd vállalkozók adtak ajándékot – sportfelszereléseket – az egyesületnek.

