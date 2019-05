Evezőket kézbe! Vár a Hernád!

Négy Hernád menti település nagyon várta már azt a napot, amikor álmaik valóra válhatnak. És most úgy tűnik, megkapják a lehetőséget, hogy a turizmus segítségével a fejlődés útjára álljanak. A felsődobszai és a gibárti vízerőmű között, a felduzzasztott folyó vizén hamarosan kenuk jelennek meg, hogy a vízi turizmusra alkalmas 15 kilométeres szakaszon az érintetlen természet szépségében gyönyörködjenek a vendégek. Közöttük egész családok, hiszen a célok között a családi vízi turizmus népszerűsítése is kiemelt helyen szerepel.

Békés vizeken

A részleteket Luterán Andrástól, Felsődobsza polgármesterétől tudtuk meg. Mint mondta, terveik megvalósítását pályázati forrás biztosítja. A vízi turizmus fejlesztése Felsődobsza ötlete volt, de Pere, Hernádbűd és Gibárt is örömmel csatlakozott. A közeljövőben mind a négy településen kemping épül, melyek tisztálkodási és főzési lehetőséget kínálnak a turistáknak. Ezenkívül mobilkikötőket is telepítenek a kempingekhez.

– A családok a kenuzásra nem is találnának jobb helyet, hiszen ezen a 15 kilométeres szakaszon békés a víz, tehát nem vadvízi evezésről van szó, csodálatos, háborítatlan a természet, a folyónak ezt a szakaszát nem is lehet autóval megközelíteni. A turistáknak vízi járműveket sem kell beszerezniük, hiszen azokat bérelni lehet majd a kempingekben. A szállást pedig sátrazással lehet megoldani. Régi nagy tervünk volt a két vízerőmű közötti vízturizmus fejlesztése, de most kaptunk rá lehetőséget. Az elnyert forrás százszázalékos támogatást jelent – sorolta Luterán András.

Kenu mellé kerékpár

Elmondta azt is, hogy komoly energiákat fordítottak az előkészítésre. Horváth Csaba olimpiai bajnok kenus és Pándi László, a Vadkacsa Leányfalui Gyermek Víziflotta örökös elnöke osztotta meg velünk tapasztalataikat, hiszen ők már visznek egy családi vízi turizmussal kapcsolatos projektet, csak az a Dunán zajlik. Felsődobsza polgármesterének további tervei is vannak. A kenuzást szeretné kiegészíteni kerékpározással. Tervbe vette, hogy kerékpárokat is beszereznek, és a folyó adta szépségek után a turisták biciklire pattanhatnak, hogy bebarangolják a meseszép vidéket. Elkarikázhatnak Abaújszántóra, Boldogkőváraljára, Regécre, de Vizsolyba is, ahol a természeti szépségeken kívül történelmi emlékek is várják őket.

– Így a Hernádot össze tudjuk kötni a Zempléni-hegységgel. Ez egyedi program, ilyen nincs még egy a megyében – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: testnevelésóra keretében a felsődobszai iskolában szeretnék elindítani a kenuoktatást. A tervek szerint a vízi turizmus idén, a nyár végén indulhat, a kemping épületeinek kivitelezése pedig 2020-ban fejeződik be. Hozzátette: ha mindez megvalósul, reményeik szerint a Hernád-part visszakapja régi jelentőségét, amikor messzi városokból jöttek ide pihenni az emberek.

Kajakok és csónakok

Pere polgármestere, Blaskó István is nagyon örül a vízi turizmust érintő fejlesztésnek. Mint mondta, náluk már működik egy kemping és panzió, igaz, ezek nem önkormányzati tulajdonban vannak.

– A vízi turizmussal kapcsolatban egy-két embert is tudok majd foglalkoztatni, ami állandó munkalehetőséget biztosít számukra, és remélhetőleg a turizmus a négy település fejlődését is elősegíti. Itt van a közelünkben a Hernád, amiért nem kell fizetnünk, csak kihasználni a folyó adta lehetőségeket. A vízi turizmus csak az első lépés lesz. Ha ezt sikerül kerékpározással bővíteni, akkor akár egy hetet is eltölthetnek térségünkben a vendégek. Persze ehhez az is kell, hogy az utak állapota javuljon. A kenuk mellé pedig kajakokat és csónakokat vásárolhatunk, hogy bővüljön a választék. Pere tervbe vett egy termelői boltot is, melyben a mezőgazdasági programunk által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket árulnánk – sorolta a polgármester, hangsúlyozva: példaértékű a négy Hernád menti település összefogása ebben a projektben.

