Évente 5 ezer halálesetet okoz Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház II. belgyógyászatának folyosóján sokan várakoznak. Többen kolonoszkópiára, vagyis vastagbéltükrözésre.

Rögtön orvoshoz fordult

Név nélkül egy férfi vállalja, hogy elmondja, miért szükséges a vizsgálat.

– Nekem sajnos már volt polip a vastagbélben, azt levették, de most valószínű, hogy újra kiújult vagy egy másik keletkezett – mondja az 50 körüli férfi, aki azt is elmondja, milyen tüneteket észlelt. – Bő két hete vettem észre, hogy véres a széklet. Rögtön jöttem is. Először nagyon megijedtem, de az orvos azzal biztat, hogy ha idejében jön az ember, akkor nem lehet baj. Már tudom, hogy mi vár rám a mostani beavatkozáson, nem kellemes, de ki lehet bírni, és nem tart sokáig. Az életmódom szerintem általános. Nem dohányzom, nem iszom alkoholt, csak alkalomszerűen, ritkán. Étkezésemre odafigyelek, eszem rostos ételeket, főzelékeket is.

Nem előzhető meg

Dr. Sümegi János, a II. belgyógyászat főorvosa azt mondja, sajnos nagyon gyakran találkoznak az osztályon vastagbél daganattal.

– Általában először polipot fedezünk fel a páciensnél, amiből, ha elhanyagolja, daganat lesz – mondja Dr. Sümegi János. – Sajnos van olyan, hogy arról számol be a beteg, hogy évek óta tapasztal véres székletet, de nem ment orvoshoz, és lehet, hogy ilyenkor már késő. Az elhanyagolt, kezeletlen vastagbélrák leggyakrabban a májban és a tüdőben okoz áttétet. A legveszélyeztetettebbek az 50-70 év közöttiek, és itt azt sem lehet egyértelműen kimondani, hogy a férfiak, vagy a nők vannak-e nagyobb veszélyben. A genetika szerepet játszik, akinek a családjában volt vastagbél daganatos beteg, nagyobb valószínűséggel jelentkezhet nála is.

A főorvos szerint az orvostudomány mai állása szerint sajnos ez a betegség nem előzhető meg.

– Nem tudjuk, mi váltja ki. A nagy számban előforduló polipok között vannak olyanok, amik sohasem lesznek rosszindulatú daganatok. De sajnos a kolonoszkópiás vizsgálattal ezt nem tudjuk megállapítani. Mert míg egyes polipok akár évtizedekig elvannak, nem okoznak panaszt, addig sajnos van, ami akár áttéteket is képez. A vizsgálat valóban elég kellemetlen beavatkozás, de egyelőre ettől nem tudunk jobb vizsgálatot. Kolonoszkópiával a polipok eltávolítása is egyszerre lehetséges.

Fontos a szűrés

Egy idősebb beteg szintén vállalta a beszélgetést. Ő csak azért jött, mert nagyon sokat fogyott az utóbbi időben úgy, hogy más tünete nincs. 74 éves, és úgy gondolja, a kolonoszkópiás vizsgálat megmutathat valamit. Bár reménykedik, hogy nincs nagy baj, de a nagyfokú és hirtelen fogyás mégiscsak jelez valamit – mondja. Egyébként volt úgy 20 évvel ezelőtt polip a vastagbelében, amit akkor eltávolítottak. A mosolygós idős úrtól megtudom, hogy egyébként háziorvos volt, ma már nyugdíjas, de ha még dolgozna, a páciensének is ezt javasolná. Azt mondja, nem fél a beavatkozástól, pár perc az egész.

Dr. Sümegi János főorvossal a vastagbéldaganat-szűrésről beszélünk még. Azt mondja, jó kezdeményezés, a háziorvosok küldhetik pácienseiket székletvizsgálatra. Ha itt pozitív eredmény születik, akkor természetesen elengedhetetlen a további vizsgálat. Ha pedig valaki idejében megy orvoshoz, a vastagbéldaganat a többi emésztőrendszeri daganathoz (hasnyálmirigy, máj, gyomor, stb.) képest nagyon jól gyógyítható. A diagnosztizált betegek 50 százaléka teljesen felgyógyul.

B.Tóth Erika

