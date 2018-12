Európa Kupa: A Nantes Miskolcon is fejet hajtott, megvan a továbbjutás

A női kosárlabda Európa Kupa G-csoportjának 5. fordulójában, szerda este az Aluinvent-DVTK együttese a francia Nantes Rezé gárdáját fogadta a miskolci városi sportcsarnokban.

Hagyományos jó kezdés

A tét mindkét csapat számára jelentős volt – azok után, hogy öt hete a Diósgyőr idegenben nyerni tudott a Nantes vendégeként 97–87-re – azzal kezdték a felek ezt az összecsapást, hogy egy újabb diósgyőri siker a csoportküzdelmekből való továbbjutással, egy francia győzelem a továbbjutási reményeik életben tartásával ér fel.

Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, próbáltunk 40 percen át száz százalékon égni.” Cziczás László

A szerdai mérkőzés elején büntetődobásokat láthattunk, ami után Skoric szerezte az első akciógólt, a tripla­vonal mögül, nem sokkal később pedig Walker-Kimbrough egy középtávolit vágott be (7–1). A piros-fehérek amellett, hogy jól védekeztek, gyors, pontos támadásokat vezettek, és amikor a 4. percben Walker-Kimbrough a palánk alól volt eredményes, francia időkérés következett (11–2). A pauza után a kék mezesek megszerezték első akciógóljukat, Medenou révén, de a DVTK folytatta a hagyományosnak mondható jó kezdését, Skoric találta után már 10 egység volt a felek között, a 6. percben (16–6). A remekül játszó fehér mezesek a folytatásban is tartották a távolságot, a negyed hajrájában Sulciute büntetőit tapsolhatta meg a közönség (27–14).

A második negyed első fele egy picit elkanyarodott a rendes kosárlabdától, négy perc alatt mindössze hét pont született (31–17), mert a hazaiak leereszkedtek a Nantes szintjére. A kilenc játékossal érkezett franciák nyolcemberes rotációt alkalmaztak, míg a DVTK-nál a 16. percben a 10. játékos is pályára került Kiss A. személyében. 35–17 után zsinórban öt pontot szedtek össze a vendégek a megrotált Diósgyőrrel szemben, és emiatt hazai időzés következett, majd a Nantes újabb ötös etapja után még egy pauza jött (35–27). A negyed végén Fofona két büntetőt rontott, így nem került ennél is közelebb a Nantes.

Fordulás után

A harmadik játékrészre a kezdőt küldte pályára Cziczás edző, akik közül Skoric egy triplával nyitott. Válaszként Michaud is hármast dobott, majd Walker-Kimbrough és Suarez is ugyanezt tette. Aztán a változatosság kedvéért Mokango is három egységet ért el, igaz, ő faultos kosárral (48–35). A negyed közepén Sulciute a palánk alól talált be, és az öt perc alatt termelt 19 ponttal, 20 fölé ment a DVTK (56–35). A jelentős fórt magabiztosan őrizte a hazai gárda, és az utolsó negyed előtt már nem volt kérdés a győztes kiléte (63–43).

A záró tíz perc első fele után is közte 20 volt a csapatok között (69–49), de a játék szépségeiből ebben az időszakban keveset lehetett látni. Viszont a magabiztos vezetés örömre adott okot, és mivel a végén jöttek szép megoldások, az utolsó percekben a hazai publikum állva ünnepelte kedvenceit. Volt mit, ugyanis a DVTK végig vezetve, magabiztosan söpörte be negyedik győzelmét a nemzetközi kupasorozatban, és ezzel bebiztosította továbbjutását a 24 közé.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Aluinvent–DVTK – Nantes Rezé (francia) 79–56 (27–14, 8–13, 28–16, 16–13)

Miskolc, 800 néző. V.: Zubak (szlovák), Simeonidis (görög), Van Looy (belga).

Aluinvent–DVTK: Medgyessy (6), Sulciute (12/3), WALKER–KIMBROUGH (22/6), SKORIC (12/6), MOKANGO (15). Csere: Kányási (–), Katona (2), Zele (6), Szabó F. (2), Kiss A. (4), Eperjesi (–). Vezetőedző: Cziczás László.

Nantes Rezé: Suarez (5), Lenglet (4), Wallace (4), Day (8), Medenou (7). Csere: Djaldi–Tabdi (8), Michaud (11/9), Fofana (6), Garnier (3/3). Vezetőedző: Emmanuel Coeuret.

Kipontozódott: Wallace a 35., Djaldi–Tabdi a 40. percben.

Cziczás László: – Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, próbáltunk 40 percen át száz százalékon égni, és a lehető legnagyobb különbséget kialakítani, mert a végelszámolásnál, ha sikerül a jövő héten is nyerni, ez fontos lehet. Gratulálok mindenkinek, aki pályára lépett, mert sikerült hozzátennie a győzelemhez. Ezt a meccset lezártuk, és készülünk a vasárnapi nagyon fontos mérkőzésre, a Szekszárd elleni bajnokira. Bízom benne, hogy a szurkolók akkor is hasonlóan jó hangulatot teremtenek majd.

Emmanuel Coeuret: – Gratulálok a Diósgyőrnek.

