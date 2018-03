Európa biztonságáért ma már meg kell harcolni

Az elmúlt évek terrortámadásai Európában világossá tették, hogy a bevándorlás terrorveszélyt és életveszélyt jelent – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.

27 terrortámadás Európában

A tárcavezető emlékeztetett: ma van a második évfordulója a Brüsszelben elkövetett terrortámadásnak, amelynek 32 halálos áldozata és 340 sérültje volt. Az elmúlt két és fél évben 27 terrortámadást követtek el Európában migrációs hátterű terroristák – fogalmazott, hozzátéve: a támadásoknak 330 halottja és több mint 1300 sérültje volt.

A külügyminiszter azt mondta, az elkövetők bevándorló hátterű terroristák voltak, akik vagy a mostani illegális bevándorlási hullámot használták fel, hogy ellenőrzés nélkül bejussanak Európába, vagy korábban érkeztek, esetleg még a szüleik jöttek ide, de a társadalmi integráció az esetükben kudarcot vallott, nem fogadták el az európai életforma alapjait, az európai alapértékeket.

Soha nem volt olyan súlyos a terrorfenyegetettség Európában, mint most – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter kitért arra: súlyos viták zajlanak New Yorkban, Genfben és Brüsszelben, például múlt héten New Yorkban az ENSZ migrációs csomagjáról folytatott kormányközi vita második fordulóját tartották. Közben az Európai Bizottság azt akarja elérni, hogy az EU már most döntsön arról, alá fogja írni a migrációs csomagot decemberben, annak ellenére, hogy a vita jelenleg zajlik, és még messze nem zárult le – magyarázta.

Szijjártó Péter kiemelte: a migrációval kapcsolatos vitákban a legmarkánsabb harc jelenleg akörül zajlik, hogy a migránsok jogai előbbre valóak-e az európai emberek jogainál. Hozzátette: Magyarországon kívül senki nem vetette fel, hogy az európai embereknek is vannak jogai, például joguk van a biztonsághoz.

Úgy vélte, „ha mi nem védjük meg magunkat, akkor minket senki sem fog megvédeni”, ezért harcolni fogunk a jövőben is, hogy az európai szabadsághoz fűződő jog ne kerüljön hátrányos megkülönböztetésbe. Tíz éve mindenki természetesnek vette az európai biztonságot, de mára bebizonyosodott, hogy meg kell harcolni érte – fogalmazott.

