Étterem és modern piactér is várja a vásárlókat a miskolci hipermarketben

Megújult a miskolci INTERSPAR. A korszerű üzletben nagyobb áruválaszték, tágas piactér, önkiszolgáló gyorskassza-sor és egy új SPAR to Go étterem is fogadja vevőket.

A miskolciak november végétől egy teljesen megújult INTERSPAR hipermarketet vehetnek birtokba. A városközpont Szinvapark Bevásárlóközpontjában lévő áruház 3470 négyzetméteres vásárlóterületét a korábbi elrendezéstől eltérő módon tervezték át: a belépéskor a friss árukat kínáló zöldség-gyümölcs és pékáru osztály sokszínű és modern piacként tárul a látogatók elé, felidézve a hagyományos piacok közvetlen hangulatát. Az eladótérben két, jól bejárható bevásárlói kört alakítottak ki, amelyek a kényelmesebb válogatás mellett a gyors bevásárlást is segítik. Az áruházban önkiszolgáló gyorskassza-sor teszi könnyebbé a vásárlást. Az egyszerűen kezelhető pénztárgépek a készpénzes fizetés mellett többféle megoldást kínálnak: lehet bankkártyát, SuperShop kártyát, SPAR ajándékkártyát használni, de az Erzsébet-utalványok is beválthatóak. Az új szolgáltatások között igazi különlegesség a SPAR to Go étterem. Az átfogó átalakításnak köszönhetően az épület nemcsak szebb, de jóval energiatakarékosabb is lett. Az áruház összesen 102 munkavállalónak biztosít munkahelyet. A miskolci INTERSPAR áruház 2018. november 29-től várja vásárlóit a megszokott nyitvatartási rend szerint. Az üzlet elérhetősége és nyitva tartása: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.

H-Szo: 6:00-22:00

V: 8:00-19:00