Ettek, ittak, jól vigadtak Bekecsen

Idén harmadik alkalommal rendezték meg Bekecsen az Őszi Vigasságot, ami a település évi legnagyobb ünnepe. Jó idő fogadta a nagy számú kilátogatót a Fürdőkertben, így a lábfürdőt is sokan használták, míg a gyerekek a vízi dodgemben tekertek és az ugrálóvárat rohamozták.

Most is sok csapat gyújtott a bográcsok alá reggel, hogy összemérjék főzőtudásukat, ahogy idén is megmérkőztek a legjobb pálinkák is. A jó ebédhez a nótát Figeczki Anna és Csáki Péter szolgáltatta, gyerekműsorral érkezett Tompeti és Barátai, a nevetésről Somogyi András gondoskodott, de fellépett Karády István, Vreczenár Péter, a Memphis Rockabilly és a Kerozin is.

© Fotó: Ádám János

– Egy emlékművet is avattunk az I. és II. világháború áldozatainak emlékére, amely régi adósságunk törlesztése volt – mondta dr. Bodnár László polgármester. Az avatáson részt vett Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke is.

– ÉM-HI –

