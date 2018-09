Étellel és mozgással a gyerekek egészségéért Miskolcon

A Családok Évéhez kapcsolódva a Magyar Bölcsődék Egyesülete (MBE) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával Étel – Mozgás – Élet címmel országos roadshow-t szervezett, melynek miskolci állomását szombaton tartották.

Kicsiknek, nagyoknak

A Miskolc Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) várta az érdeklődőket a Kuruc utcán, a Diósgyőri Bölcsődében. A megjelenteket Gúr Péter Attila, a MESZEGYI igazgatója, Keskenyné Péntek Ágnes, az MBE alelnöke és Bereginé Almási Erzsébet, a MESZEGYI bölcsődei szakmai tanácsadója, az MBE megyei koordinátora köszöntötte. Ezt követően tanácsokat kaphattak a szülők ahhoz, hogyan lehet finomat egészségesen főzni a gyerekeknek, ugyanis ételkészítéssel és -kóstolóval egybekötött főzőshow vette kezdetét. Az ételkészítésről videó is készült, a kóstolás mellett pedig receptekhez is juthattak azok, akik bele is vágnak otthon az ételek kipróbálásába. Gyertek velem felfedezni! címmel mozgásfejlesztő, kreativitást fejlesztő, közösségi játékok, ügyességi játékok, ugrálóvár, arcfestés várta a gyerekeket.

Mindeközben a szülők kérdezhettek a helyszínen lévő gyermekorvos, konduktor, szomatopedagógus, logopédus és táplálkozási tanácsadó szakemberektől.

Családi futóversenyen is részt vehettek a kilátogatók, és egész napos tánc-, illetve sportszerbemutatók is színesítették a programot. A roadshow 13. állomása volt Miskolc, még nyolc városba látogatnak el.

ÉM

