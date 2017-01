„A félelem nem határozhatja meg az egész életünket…”

A Földes Ferenc Gimnázium első emeleti folyosóján diákok állnak, legtöbben feketében, a fiúk fehér ingben. Emlékeznek. Azokra a magyar fiatalokra és tanáraikra, akik az elmúlt héten pénteken buszbalesetet szenvedtek Olaszországban, Verona közelében, és életüket vesztették, összesen 16-an. A kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította a hétfői napot. Országszerte emlékeztek a fiatalok.

Minden utazás előtt eszembe fog jutni a tragédia. Magyar Kata

Jöttek a részletek

Nehéz megszólalni a tragédiát idéző zene és a mécsesek meggyújtása után. El-elcsukló hangon válaszol kérdéseinkre Szabadfalvi Dániel, a Földes gimnázium diákja, aki nemrég maga is iskolai sítáborban volt Olaszországban.

– A tragédia előtt egy héttel jöttünk haza. Az elmúlt hét végén viszont felkészítő táborban voltam Szolnokon. Épp egy budapesti tanár tartott nekünk órát, amikor két ismerőse is hívta a fővárosból. Csak annyit hallottunk a beszélgetéséből, hogy valami buszbaleset, de akkor még nem is sejtettük, hogy ilyen szörnyűség történt. Igazából vasárnap este tudtam meg a részleteket. Ahogy hallgattam a híreket, és egyre több momentum derült ki, egyre rettenetesebbnek tűnt az egész. Először csak azt hallottam, hogy magyar diákok és tanárok utaztak a buszon. Aztán hogy a busz kiégett, később arról is beszámoltak a híradások, hogyan menekültek meg a diákok, a testnevelő hogyan próbálta menteni a többieket, végül, hogy mennyi áldozata van a tragédiának – sorolja Dániel fátyolos hangon. Még halkabban folytatja.

– Arra gondoltam, hogy akár velünk is megtörténhetett volna ez a borzalom. Sokszor utazom busszal, jövő héten Strasburgba megyünk az iskolából. 2015-ben, amikor a brüsszeli merénylet történt, akkor meg épp ott voltunk, az Európai Parlamentben. Akkor is azt gondoltam, hogy bárkit érhet tragédia, de meg kell próbálni együtt élni ezzel. A félelem nem határozhatja meg az életünket. Ki kell fejeznünk az együttérzésünket az érintettekkel, de az életnek mennie kell tovább! – mondja határozottan Dániel.

Mindenki tragédiája

A Földes gimnázium diák­önkormányzata szervezte a közös megemlékezést és a mécsesgyújtást az iskolában. Egyik képviselője Köteles Ádám, aki szerint a péntek éjszakai tragédia minden magyar állampolgár tragédiája.

– Osztozni kell a hozzátartozók gyászában, hiszen ez talán könnyíthet a fájdalmukon. Ugyanakkor arra is gondolok, hogy ez bárkivel megtörténhet. Attól olyan fájdalmas az érzés, mert épp a mi korosztályunkhoz tartozó fiatalok szenvedtek súlyos balesetet. De ugyanúgy át tudom érezni a szülők fájdalmát is. Borzasztó lehet azoknak a diákoknak, akik épségben hazajöttek. Vajon mit érezhetnek, hogy látták barátjaikat, diáktársaikat meghalni? És rettenetes lehet a hozzátartozók bizonytalansága is. Hiszen még nem azonosították az elhunytakat és a legsúlyosabb sérülteket – mondja Ádám megrendülve.

Hősies testnevelő

A 9. osztályos lányok is megtörten álltak a mécsesekkel teli emlékfalnál.

– Amikor szombaton meghallottam, mi történt Olaszországban, rögtön arra gondoltam, hogy ez akár a Földes diákjaival is megeshetett volna, hiszen nemrég jöttek haza a sítáborból – idézi fel a szörnyű pillanatokat Magyar Kata.

– Megdöbbentő volt hallani egyre több részletet. A testnevelő hősiességét, aki mentette a tanítványait, de a saját gyerekeit már nem tudta kivinni az égő buszból. Hatalmas lélekjelentét és bátorság kell ahhoz, hogy valaki ilyenkor ne a menekülésre gondoljon, hanem a saját élete kockáztatásával másokat mentsen. Ezután bármikor, amikor hosszabb útra utazom majd busszal, mindig eszembe fog jutni ez a tragédia, de az ember nem ülhet egész életében otthon. Ennyi kockázatot vállalni kell – teszi hozzá Kata.

Osztálytársa, Hallai Gréta hozzáfűzi: számára felfoghatatlan a tragédia. Úgy érzi, mintha saját barátai, osztálytársai haltak volna meg, pedig igazából nem is ismerte őket.

– El sem tudom képzelni, milyen borzasztó lehet a szülőknek és testvéreknek. Ennek ellenére szívesen utazom el, ha arra lehetőségem lesz, hiszen szerencsére ritkán történik ilyen tragédia – oldja fel kissé a szorongást Gréta.

Ellenőrzés, biztosítás

A hétfői nemzeti gyásznapon a Földes Ferenc Gimnáziumban a 3. órában kezdődött a megemlékezés. Veres Pál igazgató az iskolarádión keresztül mondott néhány gondolatot, majd egyperces néma felállással rótták le a diákok kegyeletüket. Ezt követően az első emeleti emlékfalnál gyújtottak mécsest az osztályok képviselői.

Az igazgató lapunknak elmondta: már reggel téma volt az iskolában a budapesti diákok tragédiája. Jelezte: ő minden kirándulás előtt ellenőrzi a busz műszaki biztonságára vonatkozó dokumentumokat, csak megfelelő számú sofőrrel engedi útra a diákokat, és magas fokozatú biztosítást köt az iskola a csoportos utakra. Elmesélte: volt már olyan eset, hogy visszaküldte az iskolához érkezett buszt, mert annak műszaki állapota nem volt megfelelő.

