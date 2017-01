Illusztráció

Hatalmas hó esett a napokban. Mindent betakart. Utat, házat, szántóföldet. A temető csendje is mélyebb lett. Fehér dunnájába zárta a zokogások árját, amelyek ott köröztek egy ifjú friss sírhantja felett. A fagyott földet mozgatni nehézkes, csákányok és megfeszített izmok együttes akarata kell, hogy sikerüljön. De a hó most puhán, finoman szitált be mindent. Csak hordta egymásra a rétegeket, miközben az égi zsákokat nem győzték odafenn nyitogatni. Az irdatlan mennyiség feletti nemtetszését a főporlasztó többszöri leállással juttatta kifejezésre. Mennyi még? – kérdezgették a mennyország meteorológián. Szalay László Pál írása.