Vegyész RC: Száz pontot termeltek, hármat kaptak érte

A férfi röplabda NB I 15. fordulójában szerda este a Vegyész RC Kazincbarcika csapata a HÉP-Kecskeméti RC együttesét fogadta a Don Bosco Sportközpontban.

Elment az első szett

A meccs első pontját a vendégek szerezték, de a folytatásban a jobb ütőjátékáénak köszönhetően a VRCK kezdett beindulni (4-2), és mivel a hazai együttes sáncmunkában is jobb volt, tisztes előnnyel érkeztek meg az első technikai időhöz (8-4). A szünet nem tett jót a kék-sárgákkal, a játék szinte minden elemében előfordult egy kis pontatlanság, így felzárkózott a Kecskemét (9-8). Ekkor Januzovic állt a Vegyész élére, és a megszerzett pontjai után vendégidőkérés következett (12-8). Ebből a pauzából is jobban jött ki a kék mezes gárda (12-10), de Toronyai is felnőtt Januzovic mellé, és sáncban változatlanul jobb volt a vendéglátó (16-12). Az újabb szünet után zsinórban három pontot hozott össze a Kecskemét, és emiatt Toma edző időt kért (16-15). A visszatérés után Banai villant, majd egy rossz hazai nyitás után Árva ütése még pontos volt, de jött a lejtő, és egyszer csak elolvadt a hazai előny (18-18). Mi több: a belelkesedett vendégek két ponttal elléptek (18-20). Ekkor jött egy újabb hazai időkérés, utána pedig az egyenlítés, ami után a Kecskemét kérte ki második idejét. 20-20 után nem remekeltek a hálónál a hazaiak (20-22), és bár az egyenlítésre még futotta (23-23), de 24-24 és 25-25 után Kecskeméti hibái eldöntötték a szett végét (25-27).

Nem volt sima

A második játszmát egy akaratosabb VRCK kezdte, és mivel ez pontokat hozott, hamar kikérte a szett első idejét Gyurkó edző (4-1). De ez most nem igazán segített, és a technikai szünetnél a magabiztosabb csapat rendes előnnyel vezetett (8-4). Ezt a különbséget a folytatásban is tartotta a VRCK. Viszont 19-15 után, amíg Borovicanin jól nyitott, felhízott az előny (21-15). De ettől függetlenül nem volt sima ekkor sem a meccs, 21-17-nél hazai időkérés jött, majd egy vendégpont után Kecskeméti ügyes megoldása, és innen már csak eltalált a játszmagyőzelemig a VRCK (25-20).

A harmadik menet elején a Vegyész ütött többet, erősebben, de hosszabban is, így aktívabb játékából nem tudott előnyt kovácsolni (5-5). A folytatásban a vendégek jobb sáncmunkával vétették magukat észre, és mert meglépni látszottak, így 9-13-nál Toma edző kért időt. De a szett második technikai idejénél is a Kecskemét állt jobban (13-16), majd miután négy pontra növelték előnyüket, Juhász P. faragott le ebből kettőt. Ekkor, 15-17-nél vendégpauza következett, de ez nem segített, a Vegyész előbb egyenlített (19-19), majd a vezetést is átvette. Innentől nagy izgalmak közepette araszolgattak a felek, a vendégeknek négyszer egymás után is sikerült egyenlíteniük, annak ellenére, hogy pocsékul nyitottak, de 23-23 után Januzovic két remek megmozdulással lezárta a játszmát.

Negyedszer is

A negyedik szett eleje szoros volt, az első pihenőre is csak minimális különbséggel térhettek a csapatok (8-7). A folytatásban Borovicanin két jó nyitására KRC-időkérés volt a válasz, és mivel két újabb hazai pont következett, megint szünetet kért a vendégek edzője (12-7). Viszont a nagyon belejött Borovicanin vezérletével, és remek ejtésével a második technikai „leállásnál” is még öt pont volt a VRCK fórja (16-11). Amiből nem sokkal később nyolc lett (19-11). 20-14-nél Gyurkó edző még egy kettős cserével próbálta felrázni csapatát, de ez már nem segített, a Vegyész ebben a játszmában, vagyis negyedszer is „kitermelte” a 25. pontját, amiért 3 bajnoki pont lett a jutalmuk.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Vegyész RC Kazincbarcika – HÉP-Kecskeméti RC

3:1 (-25, 20, 23, 18)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Csizmarik, Bodrogi.

Vegyész RC Kazincbarcika: Borovicanin, Juhász P., Januzovic, Toronyai, Árva, Banai. Csere: Dudás (liberó), Kecskeméti. Vezetőedző: Toma Sándor.

HÉP-Kecskeméti RC: Erki, Pesti, Horváth K., Jánossy, Vocskó, Szabó M. Csere: Csala (liberó), Kunert, Török. Vezetőedző: Gyurkó Sándor.

Toma Sándor: – Az első szettet sajnálom, hiszen annak ellenére, hogy négy pontokkal is vezettünk, a végjátékot elrontottuk. Utána elsősorban jó nyitásainkkal magunkra találtunk, és bár előfordultak hibák, de ekkor már olyan játékra voltunk képesek, amivel ellenfelünk fölé kerekedtünk.

Gyurkó Sándor: – Az első három játszma teljesen vállalható volt. Picit tartottam tőle, hogy a három új játékossal mire leszünk képesek, de egészen jól játszottunk. A negyedik játszmára fejben fáradtunk el, és a jobb csapat nyerni tudott. Odahaza három szettben kaptunk ki, most egyet elvettünk, így nem szomorúan utazunk haza.

