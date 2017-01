Vegyész RC Kazincbarcika: Belefáradt pár dologba az elbúcsúzott edző, de a klubvezetés is elgondolkodik

Némileg váratlanul, pénteken délben lemondott posztjáról Toma Sándor, az NB I-es Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapatának addigi vezetőedzője. Az együttes így már nélküle, Dudás András másodedző-ügyvezető irányításával utazott el vasárnap Dunaújvárosba és aratott 3:0-s győzelmet. Lapunk hétfőn megkereste a klub elnökét, Kárpáti Lászlót, aki az alábbiakat nyilatkozta mindezzel kapcsolatban.

Valóban jelölt a Komarnóból nemrég eljött Daniel Oravec.” Kárpáti László

– Beszéltem Sándorral telefonon, és abban maradtunk, hogy majd szerdán leülünk és megvitatjuk a helyzetet, hogy mi lehet a megoldás – nyilatkozta a klubirányító. – Ekkor arra kértem, hogy legalább az alapszakaszt csinálja végig, a dunaújvárosi és a Pénzügyőr elleni hazai mérkőzést, kevéssel később azonban kaptam tőle egy üzenetet, amelyben jelezte, hogy sajnos már ezeket a meccseket sem tudja vállalni. Az én válaszom annyi volt, hogy akkor természetesen elfogadom a lemondását.

A feladatokra koncentrálni

Az okokról is megkérdeztük a VRCK elnökét.

– Sándor egy rendkívül sokat tanult és képzett szakember, aki továbbfejlesztette magát egyrészt a női válogatott mellett, másrészt akkor, amikor Miskolcon a női gárdát vezette – mondta Kárpáti László. – Tisztelem, részben megértem, de sajnálom is, mert nem egyszerű meghozni egy ilyen döntést, amelyet belső vívódás, sok gyötrelem előz meg. Az eddigi munkáját és a felkészültségét elismerem, elismerjük, és soha nem feltételezném róla, hogy szándékosan ártana a klubnak, annál ugyanis rendesebb, tisztességesebb. Voltak bizonyos meglátásai a csapattal, a körülményekkel kapcsolatban, nem a mostani volt az első eset, amikor úgy érezte, nem biztos, hogy szeretné így folytatni, hasonló lépésen gondolkodott már például a Pénzügyőr elleni meccs után is. Ő döntött így, amit, mivel más választásunk nem volt, elfogadtunk, köszönjük neki az eddigieket, mert mindent odaadóan, lelkiismeretesen csinált. Nekünk ezen a ponton két feladatunk van: az egyik, el kell gondolkodnunk azon, hogy vezetésszinten mit rontottunk, ronthattunk el. A másik: maximálisan az előttünk lévő feladatokra kell fókuszálnunk. A jelenlegi bajnokságban négy egyforma csapat pályázik, pályázhat a döntőre, az első helyre, mellettünk a Kaposvár, a Szolnok és a Pénzügyőr. Ebben a sorban nem mindegy, hogy hol leszünk a végén, én alkalmasnak tartom a keretünket arra, hogy megnyerje az aranyérmet, de ezért nagyon komolyan tenni kell. Először is meg kell szereznünk az alapszakasz második helyét, amihez nagyon fontos lesz a szombati, hazai, Pénzügyőr elleni összecsapásunk. Ha ez a meccs meg van, akkor rendesen, ideálisan fel tudunk készülni a rájátszásra, többek között azon a két MEVZA-tornán, amelyen addig részt veszünk.

Az elnöknél arról is érdeklődtünk, ki lehet Toma Sándor utóda, s igaz-e az, hogy volt szakvezetőjük, a szlovákiai Daniel Oravec is jelölt a kispadra?

– Valóban jelölt a Komárnóból nemrég eljött Daniel Oravec, de vannak még mellette mások is – osztotta meg mindezt lapunkkal Kárpáti László. – Átmeneti megoldásként Dudás András csinálja az edzéseket a csapattal, hogy szombaton is ő fog-e ülni a kispadon, egyelőre nem tudom megmondani. Ezen kérdés legoptimálisabb esetben szerdán lezárulhat, erre van esély, de az is lehet, hogy végül mégsem így alakul.

Kulturáltan, szépen

A távozó szakvezetőt pénteken nem tudtuk elérni, hétfőn viszont igen.

– A tavalyi és az idei szezon sem volt egy könnyű év, hiszen új csapatot kellett építeni – vágott bele Toma Sándor. – A 2016/2017-es évad kétharmada lement, volt egy-két gyengébb meccsünk, de a csapat viszonylag jól szerepel, annak ellenére, hogy bizonyos nehézségekkel küzd az egyesület. A program sűrű, akadtak hátráltató tényezők, elég nagy munka hárul, hárult játékosra, vezetőkre, rám is, és ebből nyilván akadtak feszültségek. Kicsit belefáradtam néhány dologba, ezért is döntöttem úgy, hogy inkább most, és nem később, bár az igaz, hogy már korábban is érlelődött bennem ez a szándék. A VRCK jelenlegi játékosgarnitúrája nem rossz, picit nehezen indultunk, de a szezonból még hátralévő meccseket, úgy gondolom, kulturáltan, szépen lejátssza majd a gárda, mert jó formában van. Most egy dolog fontos: hogy összefogjon a társaság, higgyenek egymásban a játékosok, és akkor ebben az esetben el lehet érni a kitűzött célt. Ehhez jó munkát kívánok, köszönöm, hogy a klubvezetés bő másfél évvel ezelőtt bízott bennem és újra a Vegyészhez hívtak.

– Molnár István –

Toma tények

Toma Sándor 2015 nyarán tért vissza Kazincbarcikára (azt megelőzően hosszú ideig az NB I-es miskolci női csapatnál munkálkodott), ahol korábban már dolgozott vezető- és másodedzőként is. Tagja volt annak a stábnak, amellyel a Vegyész eddigi legnagyobb sikereit érte el: három bajnoki és két kupaarany. A 2015/2016-os szezonban az ezüstéremig vezette a klubot.

