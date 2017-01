Vegyész RC: A végén ,,ott voltak” és nullára nyertek

Pénteken délután lemondott a barcikaiak vezetőedzője, Toma Sándor, így a soros bajnokira már Dudás András ügyvezetővel, korábbi trénerrel utaztak el az észak-borsodiak. Új szakvezető szerdán lehet a VRCK-nál, nem megerősített információk szerint az egyik jelölt a posztra az a Daniel Oravec, aki már sikeresen dolgozott Kazincbarcikán, és legutóbb VK a Spartak UJS Komárno alakulatát irányította.

Az újvárosi meccs 2-5-tel kezdődött és az első technikai időnél is magabiztosan vezetett a vendégcsapat (3-8). 5-9-nél következett egy hosszú labdamenet, egy ideig egyik csapat sem tudta befejezni az akcióját, de a végén Januzovicék igen. Móró nyitását azonban benézték a látogatók, egy hatásos blokk viszont jókor jött a VRCK-nál (8-12). Árva felugrásos szerváját nem tudták igazán jól fogadni az újvárosiak, és kaptak egy újabb sáncot, Tomanóczy edző időt is kért (10-15). Pontatlanok voltak a Duna-partiak, így 11-18-nál mesterük megint szólt hozzájuk. 15-20-nál újfent egy blokk jelentett pontot a VRCK-nak, amely ebben a játékelemben (is) felülmúlta ellenfelét, s biztosan szerzett vezetést (15-25).

A második játszmát Kiss M. pontja indította, egy szépen felépített barcikai szélső akció jelentett 2-2-t. A szünet láthatóan jót tett a Dunaferr­nek, jobban röplabdáztak, mint korábban, azonban Banai centerütését nem tudták hárítani. 6-7-nél már a borsodi együttes vezetett, majd a nyolcadik egységet is megszerezték. Két pont előny, hazai felzárkózás, két pont előny, hazai felzárkózás (10-10), ez volt a sorminta vendégszempontból, aztán két pont hátrány – és máris időt kért Dudás András. 14-14-nél lett ismét egyenlő az állás, a második technikai időnél a DSE előnyét mutatta az eredményjelző (16-15). 17-18-nál Tomanóczy-edző avatkozott közbe, fontosnak tartotta megállítani a vezető VRCK-t. Ismételten a sáncban bízott a Vegyész, nem hiába, amivel második beszélgetésre késztették a Dunaferrt (18-21). Ez nem használt, a belelendülő Januzovicék már nem engedték ki a kezükből az irányítást (19-25).

A harmadik játszma első részében döntetlen mentén haladtak a felek, a csapatok részben a másik hibáiból éltek. A kötelező kispihenőnél 7-8 volt a VRCK-nak, de a Dunaferr nem hagyta magát (10-10, 12-10). Hosszabbnak mondható pontgyűjtő szériát egyik együttes sem tudott felmutatni, így aztán kölcsönösen maradtak a másik nyakán (14-14). 17-17-nél a hazai szakvezető időzött, fontos, hatványozottan számító pillanatok következtek a mérkőzésen. Semmi sem dőlt el (19-19), aztán 20-22 és 21-23 lett az állás, a hazai gárda rontott, majd hárított egy játszma- és meccs­labdát (22-24). Ekkor Dudás András hívta magához a játékosokat, és elment az újabb mérkőzéslabda, de a következő már nem, így 80 perc alatt nyert a VRCK.

Dunaferr SE – Vegyész RC Kazincbarcika

0:3 (-15, -19, -23)

Dunaújváros, 150 néző. V.: Tillmann, Szabó.

Dunaferr SE: Kholmann, Bohnicsek, Hatvany Zs., Móró, Gebhardt N., Stefanovics. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Szabó P., Kiss M., Guzmics, Csizmadia. Edző: Tomanóczy Tibor.

Vegyész RC Kazincbarcika: Kecskeméti, Borovicanin, Januzovic, Juhász, Árva, Banai. Csere: Dudás (liberó). Megbízott edző: Dudás András.

Tomanóczy Tibor: – Megérdemelten nyert a Vegyész, viszont a harmadik szettben nagyot hibázott a játékvezető.

Dudás András: – A három pontért jöttünk, ezt el tudtuk érni, mert kevés hibával és jól játszottunk.

A férfi röplabda NB I állása

1. FINO Kaposvár SE 19 13 3 2 1 – – 56:10 53

2. Vegyész RC Kazincbarcika 19 11 3 2 – 1 2 49:16 46

3. Pénzügyőr SE 19 11 2 2 2 1 1 50:18 45

4. Szolnoki Főiskola RKSI 20 9 3 1 3 2 2 47:26 41

5. HÉP-Kecskeméti RC 19 5 5 – 4 3 2 41:32 34

6. Dunaferr SE 20 6 2 4 1 3 4 41:34 33

7. MAFC-BME 19 6 2 1 2 3 5 34:34 28

8. Sümegi RE 20 3 2 – – 4 11 19:47 15

9. Debreceni EAC 19 3 1 – – 2 13 14:46 12

10. Pécsi TE-PEAC C-Doki 19 1 1 – – 1 16 7:52 6

11. Magyar junior válogatott 17 – – 1 – 4 12 7:50 2

Az alapszakaszból hátralévő mérkőzések, február 4.: MAFC-BME – Debreceni EAC, Vegyész RCK – Pénzügyőr SE, Magyar junior válogatott – HÉP-Kecskeméti RC, Magyar junior válogatott – Pécsi TE-PEAC C-Doki, február 5.: Magyar junior válogatott – FINO Kaposvár SE.

