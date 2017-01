Vegyész RC: A megváltozott Kecskemét érkezik Kazincbarcikára

A férfi röplabda NB I 15. fordulójából elhalasztott meccset pótolnak szerdán 18.00-tól Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban, ahol a Vegyész RC Kazincbarcika együttese a HÉP-Kecskeméti RC gárdáját fogadja.

A bajnokit a versenynaptár szerint január első hét végéjén kellett volna lejátszani, de akkor a tervek szerint a barcikai gárda szlovéniai Kamnikban szerepelt volna MEVZA Kupa mérkőzéseken, ha a rendező klub nem kérte volna, hogy válogatott játékosainak kötelező elengedése miatt egy későbbi időpontban játsszák le a tornát. Így a VRCK akkor játék nélkül maradt, a múlt hét végén viszont már MEVZA kupázott Ausztriában, Innsbruckban.

– Annyiban jó volt, hogy az idei esztendő meccsprogramja egy picit később indult, hogy a légiósaink valamivel többet tudtak otthon lenni az ünnepek idején, és hogy volt egy kis időnk, amit a kondicionális képességek fejlesztésére tudtunk fordítani – mondta Toma Sándor, a Vegyész RC Kazincbarcika csapatának vezetőedzője. – A múlt hét végén pedig már mérkőzéseket is játszottunk, igaz, előzetesen nem úgy képzeltük az első napot, ahogy az végül sikerült. Sajnos, a szombati találkozónk, az osztrák Posojilnica AICH/DOB elleni találkozóra nem úgy érkeztünk meg, ahogy szerettünk volna, ugyanis hiába indultunk el pénteken itthonról, a havazás szombaton is útitársunk maradt. Emiatt többször meg kellett állnunk, forgalmi okok miatt, és csak lassan tudtunk haladni, így két órával a mecc­s előtt érkeztünk meg, ezért ez az összecsapás nem tudta azt a szakmai értéket hozni, amire előzetesen számítottunk. Másnap jobban ment minden, és annak ellenére, hogy három szettben alulmaradtunk, másfél játszmán át sikerült viszonylag jó teljesítményt nyújtani. Az ellenfelünk egy jól összerakott, kőkemény, profi csapat volt, a Hypo Tirol Innsbruck játékosai felettünk játszottak. De nem csak velük, hanem azzal is meg kellett küzdenünk, hogy a MEVZA Kupában más márkájú labdával kell játszani, mint idehaza, és a kettő nagyon különbözik egymástól.

Kecskemét

A hétvége második meccse, a vasárnapi összecsapás lejátszása után hétfőn hajnalban érkezett haza a Vegyész együttese, így csak kedden folytatták a munkát, két edzéssel – már a Kecskemét elleni bajnokira készülve.

– A két csapatnak a fordított párosításban lejátszott mérkőzésén idegenben 3:0-ra nyerni tudtunk, de azóta jelentős változások történtek a Kecskemét keretében – mondta Toma Sándor. – A tavalyi év végén Mészáros és ifj. Nagy P. távoztak tőlük, az év elején pedig leigazoltak három játékost a MAFC-ból, Vocskó Máté, Jánossy Bálint és Kunert Mátyás személyében. Ebben az új felállásban most fognak debütálni, bizonyára más szerkezetben játszanak majd, mint eddig, és emiatt érdekes mérkőzésre van kilátás.

A barcikai szakvezető saját csapatának egészségi állapotáról úgy nyilatkozott, hogy mindenki rendben van, és bár a szerb Januzovicnak a múlt végén volt egy kis hőemelkedése, Toma Sándor reméli, hogy ez nem akadályozza meg abban, hogy most pályára lépjen.

– Mindenkire szükség van, bízom benne, hogy most, a decemberihez képest kicsit pihentebben, a saját erősségeinket pályára víve tudunk majd játszani, és olyan produkcióval előrukkolni, ami előrelépést jelent – mondta a VRCK szakvezetője.

– Berecz Csaba –

A férfi röplabda NB I állása

1. FINO Kaposvár SE 16 12 2 1 1 – – 47:7 45

2. Pénzügyőr SE 17 10 2 2 1 1 1 45:15 41

3. Vegyész RC Kazincbarcika 16 9 2 2 – 1 2 40:15 37

4. Szolnoki Főiskola RKSI 17 8 2 – 3 2 2 38:23 33

5. HÉP-Kecskeméti RC 15 5 4 – 3 1 2 34:22 30

6. MAFC-BME 17 6 2 1 2 1 5 32:28 28

7. Dunaferr SE 17 4 2 4 1 3 3 35:31 27

8. Sümegi RE 17 3 2 – – 4 8 19:38 15

9. Debreceni EAC 17 3 1 – – 1 12 13:40 12

10. Pécsi TE-PEAC C-Doki 16 1 – – – 1 14 4:45 3

11. Magyar junior válogatott 17 – – 1 – 4 12 7:50 2

VISSZA A KEZDŐOLDALRA