Vegyész RC: A jó alapszakasz-helyezés miatt (is)

Újabb mérkőzést játszik szombaton a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. A sárga-kékek az NB I 16. fordulójának keretében 18.00-tól a Sümegi RE vendégei lesznek. Három nappal azután, hogy hazai környezetben, a Don Bosco Sportközpontban négy játszmában legyűrték a HÉP-Kecskeméti RC gárdáját. A győzelemért járó 3 bajnoki pont megszerzése fontos volt a VRCK számára, az alapszakasz végső helyezését illetően, ugyanis így megmaradt a remény arra, hogy a második helyet megcsípjék. Persze ehhez további győzelmek szükségesek, hogy a jelenleg a dobogó második fokán álló Pénzügyőrt megelőzhessék, ha hamarabb nem, akkor a két csapat február 4-i, barcikai bajnokiján.

Kétezer kilométer

– Ez azért még odébb van – jegyezte meg Toma Sándor, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője, aki arra a közbevetésre, hogy akkor kezdjük a beszélgetést a legutóbbi meccsel, így folytatta: – A Kecskemét elleni mérkőzés nem kezdődött rosszul, hiszen a két technikai időnél egyaránt 4-4 ponttal vezettünk, de ettől függetlenül picit idegesek voltunk. Itthon valahogy ez szinte mindig bennünk van, az biztos, hogy ezt valahogy le kell küzdenünk a jövőben. A szerdai meccs egy kicsit a kötelező kategóriába tartozott, de nem az egyszerűbe, ugyanis ellenfelünk teljesen más felállásban játszott az év elején szerződtetett három játékosával, mint korábban, és képbe kellett kerülnünk, hogy hol van a játékukban az, amit mi ki tudunk használni.

Sajnos a frissesség sem jellemzett minket a Kecskemét ellen, de ez nem meglepő, hiszen a múlt hétvégén három nap alatt utaztunk 2000 kilométert, és a hétfő hajnali hazaérkezés után ez még benne volt mindenkiben. Ezek összessége miatt nem játszottunk jól az elején. Sajnos volt olyan játékosunk, aki halvány volt az első szettben, de egy tizenéves, a félévi iskolai vizsgáira készülő fiatal esetében ezen nincs mit csodálkozni. Viszont amikor túltettük magunkat az első játszma hajrájának nehézségein és jól nyitottunk, akkor már különösebb gond nem volt. Blokkban, mezőnyben ott tudtunk lenni, sikerült kontrákból az akaratunkat érvényesíteni. A fiatal, picit kiszámíthatatlan Kecskemét ellen a széleken tudtuk hozni azt, amit elterveztünk, de el kell ismerjem, hogy centerhelyen nem igazán sikerült megfogni az ellenfelet. A lényeg viszont, a győzelem meglett, voltak hosszú labdamenetek, és mindent összevetve kiderült, hogy jobb csapat vagyunk.

Nagy falakat…

Arra a megjegyzésre, hogy ennek így kellene lennie a Sümegi RE ellen is, a két csapat eddigi bajnoki eredményeit figyelembe véve, így reflektált Toma Sándor:

– Nagyon fontosnak tartom azt elérni, hogy higgyenek egymásban a fiúk, mert ha megvan a kohézió, akkor tudunk igazán nagy falakat áttörni közösen. A Sümeg elleni meccsen is jó lenne látni ennek jeleit. Igaz, most egy szűkebb kerettel fogunk utazni, mert időt akarunk spórolni azzal, hogy busz helyett személygépkocsikkal kelünk útra, így ugyanis az odaúton és hazafelé is rövidítenénk néhány órát. A terv az, hogy a legerősebb csapattal lépjünk pályára, és az elejétől domináljunk. Szeretném, ha magabiztos játékra lennénk képesek, és holnap estétől már a jövő vasárnapi, Dunaferr elleni idegenbeli bajnoki lebeghetne a szemünk előtt.

Röplabda: a férfi NB I állása

1. FINO Kaposvár SE 16 12 2 1 1 – – 47:7 45

2. Pénzügyőr SE 17 10 2 2 1 1 1 45:15 41

3. Vegyész RC Kazincbarcika 17 9 3 2 – 1 2 43:16 40

4. Szolnoki Főiskola RKSI 17 8 2 – 3 2 2 38:23 33

5. HÉP-Kecskeméti RC 16 5 4 – 3 2 2 35:25 30

6. MAFC-BME 17 6 2 1 2 1 5 32:28 28

7. Dunaferr SE 17 4 2 4 1 3 3 35:31 27

8. Sümegi RE 17 3 2 – – 4 8 19:38 15

9. Debreceni EAC 17 3 1 – – 1 12 13:40 12

10. Pécsi TE-PEAC C-Doki 16 1 – – – 1 14 4:45 3

11. Magyar junior válogatott 17 – – 1 – 4 12 7:50 2

