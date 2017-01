Új kiállítás nyílik a City Artban

Festészetének alapja az erőteljes gesztusba és színbe foglalt érzelem a valós látványból, az egyéni létélményekből kiindulva a majdnem absztrakt világban megfogalmazódó indulati, pszichikai tartalmakat hordozó expresszív erővel terhes meditáció – mondta F. Balogh Erzsébet festőművészről Tóth-Szabó István, a City Art Galéria művészeti vezetője. A galéria pénteken nyíló kiállításán ugyanis a Miskolcon született, de ma már Egerben élő festőművész képeit mutatják be.

A művészeti vezető azt is elárulta, nonfiguratív képeket láthat a közönség, és F. Balogh Erzsébetről érdemes tudni, hogy az érzelmek, viszonyulások művésze. Hangsúlyozta, a festőművész az egri tanárképző főiskola vizuális tanszékének docense, így a pénteki eseményre azokat a fiatalokat is várják, akik ebbe az irányba szeretnének továbbtanulni, ők szakmai tanácsokat is kaphatnak F. Balogh Erzsébettől. A kiállítást Borgó festőművész nyitja meg, illetve Vihula Mihajlo gitárművész játékát is hallhatja a közönség.

ÉM

