Túl sok a galamb. Mit tehetünk?

Elő a seprűt, több maroknyi madárpiszok gyűlik össze a lapáton, alig egy óra múlva ismételni lehet a műveletet. A miskolci Széc­henyi utca 64. szám alatti épület egyik üzletében: ennyire elszaporodtak a környéken a galambok.

– Szinte nincs nap, hogy ne kelljen galambtetemet is összeszednünk – mondják a hölgyek, és panaszolják, próbálkoztak már galambriasztóval is, ám hiába, nem csökkent a galambok száma. Jelezték a problémát a ház tulajdonosának is, de láthatólag ő is tehetetlen. – Volt lakó, aki elkeseredésében gázpisztollyal lőtte a madarakat. Igaz, van, aki eteti őket.

A megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályához fordultunk: mit tehetnek a panaszosok.

Válaszában a hivatal (többek között) a tisztaságon, a háztartási szemét gondos begyűjtésén, tárolásán túl a madarak távoltartására ajánl különféle eszközöket: az ablakpárkányokra huzalozást, tüskés szalagot, lemeztüskét, hálózást. A fizikai, kémiai és biológiai riasztás lehetőségein túl (ezeket helyhiány miatt nem tudjuk részletezni) különféle szerformákat (gél, hab, paszta, nem száradó film) sorolnak fel, mert a kezelt síkos felületeken a galambok nem képesek megkapaszkodni.

Szaporulatcsökkentés céljára, írják, elsősorban a csapda alkalmas, mert a mérgezett csalétek használata – részben a másodlagos mérgezés veszélye, részben az elhullott madarak látványának pszichés hatása miatt, fogalmaznak – világszerte háttérbe szorul.

Tilos a galambok etetése

Egy közgyűlési rendelet szerint tilos a galambok etetése, sőt az is hibázik, aki „a használatában lévő épület utcai homlokzatán lévő galambfészkelő helyeket szükség szerint, de legalább évente egyszer nem szünteti meg”.

Ezzel kapcsolatos panasszal a polgármesteri hivatalhoz lehet fordulni, a jogsértés miatt szankciót alkalmazhat a hatóság. Tömeges előfordulás esetén közérdekű bejelentéssel élhetnek az érintettek az illetékes járási hivatal nép­egészségügyi osztályához. A költségek fedezéséről az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) köteles gondoskodni, erre a hivatal kötelezheti is.

ÉM-HM

