Továbberősíteni a színes várost, Kazincbarcikát

– Egyértelműen a Don Bosco Sportközpont átadása – válaszolta Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere arra a kérdésünkre, hogy mi az, ami először eszébe jut 2016-ról a város életéből. – Több évtizedes vágya és igénye volt az itt élőknek, hogy legyen a nemzeti sportvároshoz méltó sportcsarnokunk, ami széles körű összefogással valósult meg. Az új létesítmény nemcsak a teremsportoknak és testnevelésóráknak lett az otthona, hanem egy nagy közösségi tér jött létre a település szívében, ami hosszú évtizedekig szolgálja majd Kazincbarcikát.

– Kétezer-tizenhat a nagy „nekirugaszkodási” időszak volt az új uniós pályázati ciklusra. Mi főként az önkormányzatokat érintő kiírásokra koncentráltunk azt figyelve, hogy milyen lehetőségeket kínálnak azokban a témákban, amelyekben szeretnénk előrelépni – fogalmazott Szitka Péter. – Tavaly elkezdődött a svájci projektünk „kifutása” is. Egy nagyon fontos szakasz zárult le a város kis- és középvállalkozásainak négy alkalommal meghirdetett munkahelyteremtő pályázat befejezésével. Szerveztünk egy konferenciát, ahová minden érintettet meghívtunk; megismerhettük a megvalósítási folyamatokat; a pozitív visszajelzések alapján pedig elmondható, hogy érdemes folytatni a kezdeményezést.



A város vezetője hozzátette, egész évben fokozottan koncentrálva végezték az önkormányzati feladataikat a lakosság maximális kiszolgálása érdekében. „Tettük, ami a dolgunk, a tudásunk legjavát adva” – fűzte hozzá.

A polgármester ezután a Kolorcity, azaz a színes város koncepcióról szólt: „2013-ban svájci források bevonásával új térségi márka építésébe kezdtünk, amellyel meg tudjuk mutatni Kazincbarcika fellelhető értékeit, ez lett a »Kolorcity-koncepció«. Arra koncentrálunk, hogy megláttassuk, milyen értékes szeglete ez hazánknak. Ehhez kapcsolódik minden évben a Kolorfesztivál – az ország leghosszabb ilyen jellegű eseménye –, amelynek célja, hogy minél többen látogassanak el hozzánk és vigyék a város jó hírét.”

– Az évek óta fokozódó sikert látva a Kolorfesztivált folytatjuk 2017-ben is. A fela­dat adott, mindig adni kell hozzá valami pluszt, újítani, bővíteni kell. Az, hogy ez például zenében, sportban vagy bármilyen kulturális rendezvényben testesül meg, az a következő eldöntendő kérdés – mondta a polgármester.

Építeni a brandet

Szitka Péter ezután már a napi feladatokról beszélt.

– Mint minden önkormányzat, mi is éppen a város költségvetésének kidolgozását végezzük – tudtuk meg. – Ebben az alapvető, kötelezően ellátandó feladatok biztonságos megtervezése és a város gazdaságos üzemeltetése a legfőbb szempont. A színes városban a kultúra és a sport területén is elértünk egy értékes szintet, ami alá semmiképpen sem akarunk menni, és persze a már említett Kolor­city-brand építését is folytatjuk.

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere

A város vezetője arra a felvetésünkre, hogy egy év múlva mivel lenne elégedett, ezt mondta: – Ha azok a pályázataink pozitív elbírálást kapnának, amelyekre a város további fejlődési irányát alapozzuk. Aztán az önkormányzat által kötelezően nyújtott feladatokon túlmenően a település életét meghatározó eseményekben – a kultúrától a sportig – továbbra is sikeresek lennénk. Ezáltal az itt élő emberek közérzetét, hétköznapjait színesebbé és boldogabbá tudnánk tenni, akkor azt mondom, hogy jó munkát végeztünk – zárta gondolatait Szitka Péter.

„Kitaposott ösvény” lett

Négy éve még csak egy Magyarországon példa nélkül álló ötlet, egy Excel-táblákba beírt pályázati keretösszeg és néhány látványos külföldi minta – ennyi állt rendelkezésre a svájci pályázatból azóta megvalósult kazincbarcikai színes épületdekorációkhoz.



Az ambiciózus vállaláshoz – miszerint legalább harminc nagy méretű falfestés lesz elhelyezve a város középületeinek és társasházainak homlokzatain – itthon egy, még teljesen járatlan utat kellett bejárni. Először is meg kellett győzni a városlakókat, a társasházak tulajdonosait, hogy az új, színes városi imázs jegyében készülő kreatív falfestések jó hírét viszik Kazincbarcikának, és egyszer majd mindenki megtalálhatja az ízléséhez leginkább közel álló kedvencét a felfestett grafikák között.

Sokféle művészi érték

Megértve a projekt lényegét, a helyiek, az önkormányzat, a projektet segítő önkormányzati cégek és a társasházkeze­lők összefogtak azért, hogy a 2012 végén még járatlan út négy év múlva már jól kitaposott ösvény legyen, az új Kolorcity-imázs egyik legismertebb eleme. A sokféle művészi értéket, látásmódot és mondanivalót képviselő grafikák kiválasztásához több kreatív pályázatot (2013-ban nyílt országosat, 2016-ban nyílt nemzetközit, illetve 2014-ben és 2015-ben meghívásost) kellett lebonyolítani. A kivitelezéshez pedig találni kellett egy olyan megbízható festőművész csapatot, akik nemcsak a művészi festéshez értenek, hanem megfelelő tapasztalatuk és komoly felkészültségük van ahhoz, hogy alpintechnikával, egy szál kötélen lógva vagy motoros állványon állva a hatalmas méretű falfestményeket képesek is felfesteni. Az összefogás sikerét mutatja, hogy 2016 végére elkészült a harminc kép, amelyekre egy egész város büszke lehet.

– ÉM-PA –

Bud Spencer-szobor

– A napokban egyeztettem Tasnádi Szandra szobrászművésszel a tervezett kazincbarcikai Bud Spencer-szoborról – tudtuk meg Szitka Pétertől. – Jól halad a munkával, és a családtól megkaptuk az engedélyt a felállítására. Keressük a megfelelő helyet az alkotásnak. S hogy miért itt és miért Bud Spencer? Nagyon sokak kedvenc színésze volt ő, aki a filmjeivel vidámságot, egyfajta életérzést adott a nézőknek. Ez a jókedv jelen van a színes város koncepciónkban, akkor miért ne lehetne Kazincbarcikán a szobor? Azt gondolom, hogy ez is egy látványossága, igazi kuriózuma lesz a városnak.

A kazincbarcikai épületdekorációk

Az elmúlt években megszámlálhatatlanul sok pozitív hírt generáltak Kazincbarcikáról a színes épületdekorációk, amelyek kivitelezésük sorrendjében a következők:

2013

1. Mátyás király út 25-27-29. – Designsrobot (Pereházy Dóra): Színes szomszédok

2. Dobó tér 8-9-10. – Kovács G. Tamás: Biciklik és halak Kolorcityben

3. Babits Mihály út 3-5-7-9. – Szántai-Virág Dóra: Lányarc

4. Egressy Béni út 58–60. – Illés Imre: Színes körforgalom

5. Egressy Béni út 40-42-44-46-48-50. – Fintha Mátyás: Egressy Béni (2016-ban újrafestve)

6. Pollack Mihály út 1-3-5. – Karácsonyi László: Sárga és piros autó

7. Civilház – Fignár Réka – Kozicz Szabolcs – Fignár Levente: Kazincbarcika 3D-ben

8. Mátyás király út 28–34. – Grubánovits Attila: Színes tévék

2014

9. Pollack Mihály út 32–34. – Kolorcity-alaparculat öreg hölggyel (Grubánovits Attila átdolgozása)

10. Egressy Béni út 34–38. – Karácsonyi László: Alpinista falfestő

11. Nagy Lajos út 14–18. – Páhy József: Könyvespolc

12. Mikszáth Kálmán út 8–10. – Karácsonyi László: Űrhajós a holdon

13. Rákóczi tér 9. – Mezey István: Anya gyermekével

14. Rákóczi tér 9. – Mezey István: Csodaszarvas

2015

15. Vajda János út 18–20. – Somodi-Hornyák Szilárd: Rákóczi téri ház

16. Pollack Mihály út 9-11-13. – Karácsonyi László: Hangyász

17. Csokonai úti bölcsőde – Andrássy Judit: Meseváros

18. Mátyás király út 12-14-16-18. – Nagy Gyula: Kabarcis Barcika-óra

2016

19. Hőközpont – Fehérvári Tekla: Elefánt és orrszarvú

20. Gyulai Pál út 1-3-5-7-9. – Koczka Ivett: Kolorcity-vonalkód

21. Pollack Mihály út 17-19-21. – Gévai Bálint: Filmtekercs

22. Füzike Tagóvoda – Gőgös Károly: Kukucska

23. Dobó tér 4-5-6-7. – Roszkos Zsófia: Kerékpár

24. Pollack Mihály út 23-25-27. – Szaplonczay Marianna: Őszi ház

25. Veres Péter út 5-7., 9-11., 13–15. – Szaplonczay Marianna: Veres Péter

26. Dobó tér 8-9-10. – Szaplonczay Marianna: Dobó István

27. Mátyás király út 4-6-8-10. – Gőgös Károly: Álmaid valóra válhatnak

28. Május 1. út 25-27-29. – Fehérvári Tekla: Erdő

29. Fő tér 20-21-22. – Artificial Group – Ádám Gergő: Friedrich

30. Iskola út 1-3-5. – Fintha Mátyás: We can paint a new tomorrow

Nem svájci forrásból valósult meg a kazincbarcikai szennyvíztelep Múcsonyi úti irodaházának dekorációja, amelyre Szabó Julianna: Pitypangok és Kerepesi Mónika: Színes madarat reptető című tervei lettek 2016 nyarán felfestve.

