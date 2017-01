Tornacsarnok, járda és út épül Bükkaranyoson

„306,7 millió forint rendkívüli támogatást kapott településünk, melyből olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amelyekre régóta jogos igénye volt az itt élőknek” – tájékoztatott Nagy Lajos, Bükkaranyos polgármestere.

A tények

– Az iskolánk mellé egy új tornacsarnok épül, amely nemcsak a gyerekek mindennapos testnevelését és egészséges fejlődését szolgálja majd, hanem közösségi események helyszíne is lesz – tudtuk meg a település vezetőjétől. – A biztonságos közlekedés érdekében teljes hosszban megújul a főutca – a Petőfi és Ifjúság utak – mellett futó, jelenleg rossz állapotban lévő járda, és belterületi utak aszfaltozására is lesz lehetőségünk. Több uniós pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll, de ezekre a fejlesztésekre ebben a ciklusban nem volt kiírás, így újabb hosszú éveket kellett volna várnunk, hogy megvalósuljanak, ezért is nagy segítség településünknek a Belügyminisztérium és Tállai András országgyűlési képviselőnk támogatása. A munkálatok az építési engedélyek megszerzése és a közbeszerzés lebonyolítását követően indulhatnak el. A járda- és útépítéseket a nyár folyamán szeretnénk elvégezni, a tornaterem átadása a jövő évre várható.

ÉM

