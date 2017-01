Tiszaújvárosi TK: Nem engednek a magas színvonalból

A visszatekintéssel, jutalmazással egybekötött eseményen megtudhattuk azt is, hogy 2017-ben eredményességben és rendezésben sem szeretnék alább adni a színvonalat.

A tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelő termében összegyűlteket – külön köszöntve Bráz Györgyöt, Tiszaújváros polgármesterét, dr. Márkus Gábornét, a helyi triatlonsport meghonosítójának feleségét, Kiss Zoltán önkormányzati képviselőt, dr. Kucsma Jánost, az MB Barter & Trading SA képviselőjét, Pálffy Gábort, a MOL Petrolkémia Zrt. kommunikációs vezetőjét, Dorony Attilánét, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatóját, Gál Benjáminnét, a Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját és Pogonyi Simon Editet, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium volt igazgatóját – Lehmann Tibor klubelnök üdvözölte.

Ezt követően a 2016-os eseményeket, elsősorban a 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét történéseit bemutató filmet tekintették meg a jelenlévők, melyet két nap alatt húszezernél többen néztek meg az interneten. Márkus Balázs elnökségi tag, a Nagyhét szervezőbizottságának társelnöke rövid beszédében elmondta, hogy a klub égisze alatt nem csak kiváló sportolók alkotnak csapatot, hanem az évente új kihívásokat kereső, fáradhatatlan rendezői gárda is.

– Tavaly is nagy fába vágtuk a fejszénket, hogy méltó módon járuljunk hozzá a településünk várossá nyilvánításának 50. évfordulójára életre hívott nagyszabású rendezvénysorozathoz – fogalmazott a fiatal sportvezető. – A visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy rendezvényeinkkel elértük ezt a célt, ráadásként pedig sikerült tovább népszerűsítenünk a sportot, a triatlont. Nagy öröm volt látni, hogy a rendezési feladatokból rengeteg szülő vette ki a részét. Reméljük, hogy még sokáig fogunk együtt, boldog pillanatokat szerezni a sportolóknak és a városlakóknak.

A második hely

Lehmann Tibor, úgy is, mint az egyesület vezetőedzője, a sportolói sikerek közül emelt ki néhányat, melyek közül az országos egyesületi rangsorban kiérdemelt második hely önmagáért beszél.

– Ez a helyezés azért is figyelemre méltó, mert viszonylag kevés felnőtt sportolóval rendelkező egyesületként értük el, és így is, mindössze a négy magyar riói olimpikonból hármat felvonultató Budaörsi TKE előzött meg bennünket – mondta Lehmann Tibor. – Az elit sikerek a jéghegy csúcsát jelentik, ennek alapja azonban az a szisztematikus utánpótlás-nevelő munka, az a ránk jellemző családias háttér, az az erő, mely az elmúlt 25 évben alakult ki a klubban. Ezt az alapító-elnökünk, dr. Márkus Gábor által megteremtett hagyományt, az ő nyomdokait követve szeretnénk hasonló színvonalon és eredményességgel továbbvinni.

A támogatók közül szót kérő Pálffy Gábor a világszerte elismert tiszaújvárosi triatlonos család köszöntését követően ajándékot adott át Lehmann Tibornak.

– Egyfajta jelképként a „Nagy világatlasz”-t hoztam magammal, mely remélhetően inspirációt ad az utánpótlás képviselői számára, akik ennek segítségével is érezhetik, hogy van miért tovább küzdeni – fogalmazott az egyetemi-főiskolai triatlon országos bajnoki címmel is büszkélkedő kommunikációs vezető. – Magyarországon hosszú évek óta a legjobbak között jegyzik a tiszaújvárosi sportolókat. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, sőt a mai feltörekvő nemzedék képviselői közül a nemzetközi mezőnyök elejére is többen odaérnek majd.

Jutalmazás, pohárköszöntő

A korosztályonként kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, valamint az edzők, segítők filmvetítéssel egybekötött megjutalmazása után – a kötetlen beszélgetésre is lehetőséget kínáló közös vacsorát megelőzően – Bráz György mondott pohárköszöntőt. A polgármester hangsúlyozta, hogy őt és a képviselő-testület tagjait büszkeséggel tölti el a sportolók remek szereplése.

– Mindannyian különösen jó érzéssel vettük tudomásul, hogy a magyar triatlonos társadalom az országos szövetség évzáró eseményén 2016 legjobb rendezvényének a 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhetet választotta – mondta a városvezető. – Testületünk továbbra is kiemelt figyelmet, támogatást szentel a város sportjának, ezen belül a triatlonnak.

ÉM-SZIS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA