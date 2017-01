Szmoghelyzet – „Melegben lenni -20 Celsius-fokban, ezt kell végiggondolni”

Kedd délutánra viszont úgy fest, csapadék érkezik, és bár jelentős légmozgás ekkor sem várható, a levegő minősége javulhat. A főváros mellett megyénkben Hernádszurdokon, Miskolcon, Sajószentpéteren, Kazincbarcikán, Putnokon és Oszláron volt hétfőn veszélyes a levegő – tudtuk meg a Országos Közegészségügyi Központtól (OKK).

A szmogszennyezettség elérte azt a küszöböt, ami már egészségtelen.” Lerch Ábel

Mint kiderült, az érintett településeken az érzékeny lakosságcsoportnál légzőszervi tünetek jelentkezhettek (köhögés, nehezebb légzés), a betegek panaszai súlyosbodhattak. A fenti településeken élők figyelmébe azt ajánlja az OKK, hogy lehetőleg rövid ideig tartózkodjanak a szabadban, a kültéri, aktív fizikai munkát és sportolást most kerüljék.

Beszélnek róla

– A kollégák és a szülők is beszélnek a szmogról. Élő probléma ez – ezt Cseke Gábor, a Fazekas utcai Általános Iskola igazgatója nyilatkozta hétfőn lapunknak. – Mi gyakorlatilag ebben az időszakban túlnyomó részt bent vagyunk az épületben. A mellettünk lévő út forgalma valószínűleg fokozottan jelentkezik nálunk, tehát arra nem, ám az udvarra nyíló ablakokkal szellőztetünk annyit, amennyit szükséges. Az udvar azért csábító: a hó és a játék. Az biztos, hogy az idejük nagy részét ebben az időszakban az iskola falai között töltik a gyerekek.

Az intézményvezető arról is beszélt, hogy ez egy rendkívüli helyzet, hiszen hosszú-hosszú évek óta nem fordult elő az, hogy egy hónapon keresztül kemény mínuszok vannak napközben is.

– Elszoktunk tőle, ezért beszélünk róla – fogalmazott Cseke Gábor, aki arra is emlékeztetett, hogy 1990 előtt több szmogos időszak is volt a város életében. – Talán ’93-94-ben japán környezetkutatók jártak Miskolcon, és mondták, hogy tisztább a város levegője. Persze ezt nélkülük is tudtuk, hiszen visszaesett a nehézipari termelés…

Hogy a szmoghelyzeten miként lehet segíteni? „Kocsival járok, vagy nem járok. Milyen kocsival járok? Mivel fűtök?”

– Ismerek olyan embereket, akik azon gondolkodnak, hogy esznek-e vagy fűtenek – mondta a Fazekas utcai Általános Iskola igazgatója. – Nincs jogom el- és megítélni, hogy mivel fűtenek. Melegben akarnak lenni a -20 Celsius-fokban, ezt kell végiggondolni.

Közben kicsengettek a nagyszünetre és Liszkai Dorinát szólítjuk meg, aki hallott arról, hogy „a szmog nem éppen jó dolog”, de nem igazán tudta megfogalmazni, hogy mi is az a szmog.

– Otthon nem, de az iskolában szóba került a szmogtéma, a múlt héten nem is engedtek ki minket az udvarra – mondta munkatársunknak.

Türk Zsombor ugyancsak hetedikes és ő is azt emelte ki elsőként, hogy nem engedték ki őket a tanárok az udvarra.

– Én nem annyira járok gyalog iskolába, mert autóval hoznak, mivel későn végzek, ezért nem is annyira éreztem a szmogot és hatását – mesélte. – Szerintem veszélyes lehet szmog, és az a jó, ha mértékkel vagyunk a szabadban, mert akkor nem lehet gond.

Hogy milyen gond? Zsombor szerint az asztmásoknak okozhat leginkább köhögést.

– A szmogszennyezettség elérte azt a küszöböt, ami ilyen mértékben már egészségtelen volt, s emiatt úgy döntött az iskola vezetése, hogy nem mehetünk ki nagyszünetben az udvarra – erről már Lerch Ábel beszélt. – Betartottam, nem mentem ki.

– Juhász-Léhi István –

Csaknem hétmillióan

Évente egyébként világszerte csaknem hétmillióan halnak meg a levegőszennyezés miatt, Magyarországon ezt a számot 14 ezerre becsülik. V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára az M1 Kék bolygó című műsorában korábban azt mondta, hogy a forgalmasabb utak, közlekedési csomópontok mellett még mindig az autók károsanyag-kibocsátása a meghatározó, de mára csaknem 70 százalékban a helytelen fűtés rontja télen a levegő minőségét.

Több helyen tovább nőtt a légszennyezettség. Kedden a fővárossal együtt tizenhárom település levegőjét minősítette veszélyesnek a magas szállópor-koncentráció miatt az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) kedden.

Döbbenetes képet fest a levegő szennyezettségéről az Időkép szmogtérképe: az egészségügyi határérték 778 százalékát Sajószentpéteren mérték, a 670 százalékot Oszláron, a 614 százalékot Miskolcon.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA