Ritkán működik a „civil üzemmód”

Az Országos Rendőr-főkapitányságon 2016. december 21-én adták át a 2016-os „Év Iskolarendőre” kitüntető címeket. Az elismerést azok a rendőrök érdemelhetik ki, akik az iskolákban kimagasló szinten végeznek rendészeti, közlekedésrendészeti, bűnmegelőzési tevékenységet, melynek keretén belül különböző tematikájú órákat tartanak a tanulóknak. Sokrétű feladataik mellett a tantestület és a rendőrség közötti kapcsolattartás is a tevékenységük részét képezi. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a megtisztelő címet Szabó Péter főtörzsőrmester, az Edelényi Rendőrkapitányság nyomozója nyerte el. A fiatal nyomozó 2015-ben az év D.A.D.A. rendőre elismerést is megkapta.

– Én alapvetően egy humán beállítottságú ember vagyok – kezdte beszélgetésünket Szabó Péter. – Azt már korán, még a gimnáziumban eldöntöttem, hogy a munkám során emberekkel szeretnék foglalkozni, és elsősorban a gyermekvédelem, a gyermekjóléti szolgálat érdekelt. A főiskolán magyar szakra vettek fel, és abban az időben indult az úgynevezett – két éves – ifjúságsegítő szak, ami felsőfokú szakképesítést adott, ide jelentkeztem át. Ez a szakirány teljes mértékben lefedte a gyermekvédelemhez kapcsolódó dolgokat. A képzés során voltak rendőrségi gyakorlatok is, amit itt, Edelényben végeztem. Akkor sokszor megfordult a fejemben, hogy ezt a prevenciós munkát lehetne a rendőrség keretén belül is végezni, hiszen sok a kapcsolódó pont. Miután végeztem a kétéves képzéssel, felvételiztem a miskolci rendészeti szakközépiskolába, majd annak a befejezése után az edelényi rendőrség állományába kerültem.

Sok programban

– Szinte az első perctől elkezdtem a bűnmegelőzési munkámat – folytatta a nyomozó. – Több program is zajlott, amiben részt vettem, például a közlekedéssel kapcsolatos Iskolarendőr program, vagy éppen az általános iskolában futó bűnmegelőzési D.A.D.A., vagy a felsőbb osztályoknak szóló Ellen-Szer program. Ahhoz, hogy sikeresen tudjam csinálni, sok dolog kell. Az ambíció önmagában kevés, olyan felettes és kollégák kellenek, akik támogatnak és kell az oktatási intézmény, amely segíti a munkádat. A legfontosabb persze, hogy a diákok érdeklődését fenntartsd: ehhez kell a te személyed, az interaktivitás, hogy „el tudd adni” a pozitív információkat.

Szabó Péter – akinek, mint megtudtuk, szociálpedagógusi végzettsége is van – hozzátette, nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolattartás is.

– Tudom és látom, hogy a mai élet fel van gyorsulva, de a szülői értekezleteken is el szoktam mondani, nagyon fontos a családon belüli kommunikáció, ami nem merülhet ki a hétvégi, főzés közbeni beszélgetéssel. A fiatal, amikor önálló döntést kell hoznia egy adott dologban, a meglévő információi alapján fog igent vagy nemet mondani, amit nem mindegy, hogy azt megelőzően kitől szerez be. Egyébként egy héten többször is bent vagyok az iskolában, ahol a szülők is bátran fordulhatnak hozzám, ha kérdésük van.

Folyton jár

A nyomozó arra a felvetésünkre, hogy a munkája eléggé be-, illetve kitölti az életét, azt válaszolta: – Megmondom őszintén, a munkaidőn kívül ritkán tudok úgy igazán „civil üzemmódba” kapcsolni, folyton jár az agyam. Sok, a prevencióhoz kapcsolódó dolgot otthon találok ki. Csak a legutóbbi példa. Múlt nyáron a nagy hőségben a mentőkkel „összedugtam” a fejem és szerveztünk a diákoknak egy újraélesztős „tréninget”. Ez úgy kapcsolódik a rendőrséghez, hogy mi egy drámajáték keretében megtanítjuk őket, hogyan kell – ha belefutnak egy ilyen szituációba – bejelentést tenni vagy éppen megközelíteni a földön fekvőt, és innen jön az „orvosi” része, akik azt oktatták, hogyan kell újraéleszteni. Több mint 200 gyerek ismerkedett meg a technikával. Például ez a szám is erőt ad a folytatáshoz, illetve azok a pozitív visszajelzések, melyeket a gyerekektől, szülőktől, kollégáktól kapok, akik egyébként sokat segítenek, egy igazi csapatmunka mindez.

ÉM-PA

Egyedi programok is

Szabó Pétertől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években több, az országban is egyedinek számító programjuk is volt. Ilyen volt például az élménybúvárkodás, mellyel több száz edelényi gyereknek szereztek pozitív élményt, vagy éppen az élményrepülés. Az önkormányzattal közösen szerveztek élménypedagógia-tábort, ahol a csapatépítő feladatok célja, hogy „kizökkentsék” a fiatalt a megszokott életéből, és az adott szituációban fel tudják mérni, hogy a vitás, stresszes helyzeteket hogyan oldja meg. Ebből is sok mindenre lehet következtetni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA