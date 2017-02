Remekül küzdött az MVLC, és egy pontot „ellopott”

A férfi OB I alapszakaszának utolsó előtti, 13. fordulójában a Ferencváros volt a PannErgy-MVLC vendége a dr. Kemény Dénes városi sport­uszodában. Annak ellenére, hogy már mind a fővárosiak (ami természetes), mind pedig a házigazdák bekerültek a B csoportban a legjobb négy együttes közé, s ezzel együtt a felsőházba, volt tétje a mérkőzésnek: egyrészt az, hogy milyen pontmennyiséget visznek egymással a felek, illetve hogy tud-e jobb formát mutatni a miskolci alakulat annál, mint amit a két gárda múlt őszi, népligeti csatáján letett az asztalra (12-4-re nyert az FTC). A meccs első gólját egy szélről megindított akció után Szirányi szerezte, az első három percben Bowenék támadásban nem nagyon tudtak kibontakozni. S. Mitrovic büntetőjét kivédte Csoma, aztán Szirányi centerből leadott lövését is. Nagyon keményen fogta a miskolciakat a vendéggárda, de a pályaválasztó sem maradt el ebben nagyon. A fővárosiak hibáztak, amikor nem úsztak ki Bowenre, az amerikai légiós persze, hogy beküldte a labdát a hálójukba (1-1). Misicre készültek a ferencvárosiak, de azért kapott egy jó passzt, Vogel Soma hárított. 24 mp-vel a negyed vége előtt előnybe került az MVLC, Sike mester időt kért, elmondta a taktikát, járt a labda kézen-közön, aztán Bowen megszerezte a találatot (2-1).

Elégedettek lehettek

A második felvonásban előbb S. Mitrovic egyenlített, aztán Misic éppen középre célzott, ahol Vogel Soma tartózkodott. A találkozó második ötméteresét is az FTC kapta, Varga D. a kapu bal oldalát választotta (2-3). Beindult a látogató, Nyéki is feliratkozott a gólszerzők közé, persze ezt nem hagyta Bowen, aki szabaddobásból elérte a triplát (3-4). Halek megrezegtette a felső lécet, aztán egy ígéretesnek indult akciót rontott el a borsodi alakulat. Vadovics megúszott, Katonás lecibálta fejéről a sapkát, de a fiatal pólós ezzel együtt is betalált (4-4). Előnyben Szabó R. jól ismerte fel a helyzetet, máris fordult a kocka, a történethez később Csoma is hozzátette a magáét egy bravúros hárítással. A félidőig nem változott az állás, így a hazai nézők elégedettek lehettek a mutatott produkcióval, amit csapatuk egy nemzetközi kupás, valamint nagy tradícióval rendelkező alakulat ellen addig nyújtott.

A harmadik negyedre Gárdonyi érkezett a Ferencváros kapujába, csapata fórba került, ám Csoma jobb keze jó helyen volt. Viszont maradt a labda a hazai kapu előtt, és Madaras 5-5-re hozta a mérkőzést. A védekezés megint ment, és Misicet még mindig jól hatástalanította a kék sapkás látogató. Labdát vesztett a megúszó Miskolc, Avramovic­nak könnyű házi feladat maradt (5-6). Fórban Halek „megfésülte” Gárdonyit (6-6), aztán előnyben volt szabálytalan a vendégcsapat. Nyílt volt a meccs, két budapesti akciót is kivédekezett az MVLC, aztán előnybe kerültek 20 másodperccel a felvonás vége előtt: Jansikék blokkoltak.

Nem lehetett túljárni

A befejező játékrészben Jansik kísérletét fogta a magabiztos Csoma, azonban együttese sem volt pontos. Misicet belül szerelték gyanús körülmények között, néma maradt a síp. Már kevesebb mint 5 perc volt az összecsapásból, kiválóan tartotta magát a házigazda. Misic befordult, ezúttal büntetőt kapott, forrongott az FTC-kispad, de ez Haleket nem zavarta (7-6). S. Mitrovic minden dühét beleadta a löketébe (7-7), páros kiállítást is ítéltek a játékvezetők. Csoma eszén nem lehetett túljárni, már csak 2 és fél perc volt vissza. Hazai blokkot nem tudott átlőni a Ferencváros, a hazaiak rosszul passzoltak, a vendégek pontatlanul lőttek. 48 mp-vel a vége előtt „időzött” a PannErgy, eladták a játékszert, aztán visszavették, újra eladták, újra visszavették, még volt egy helyzet, de vége lett. Szerdai teljesítménye alapján a miskolciak az egy pontra minimum rászolgáltak.

– Molnár István –

Vízilabda: jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – FTC PQS Waterpolo 7-7 (2-1, 3-3, 1-2, 1-1)

Miskolc, 200 néző. V.: Kun, Homonnai.

PannErgy-MVLC: Csoma – Hornyák (-), Vadovics (1), Bowen (3), Misic (-), Milicic (-), Halek (2). Csere: Lukács D. (-), Lukács Á. (-), Szabó R. (1), Jakab D. (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Ferencváros: Vogel Soma – Avramovic (1), Madaras (1), Katonás (-), Nyéki (1), Szirányi (1), S. Mitrovic (2). Csere: Gárdonyi (k), Varga D. (1), Jansik (-), M. Cuk (-), Tóth M. (-), Pohl (-), Vogel Simon (-). Vezetőedző: Varga Zsolt.

Gól/emberelőnyből: 2/7, ill. 1/8

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 2/1

Dr. Sike József: A felsőházba kerülésünk nem csak jogosultsággal, kötelességgel is jár, hogy megfelelő partnerei legyünk ennek a mezőnynek. Büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk mutatni. A döntetlen igazságos.

Varga Zsolt: Gratulálok a Miskolcnak. Megérdemelt eredmény született.

