Premier Miskolcon: A mi osztályunk a Kamaraszínházban

Béres Attila rendezésében mutatja be a Miskolci Nemzeti Színház a Kamaraszínházban Tadeusz SŁobodzianek drámáját. Bár A mi osztályunk a lengyel történelem nyolcvan évét öleli fel, az ábrázolt sorsfordulatok Magyarországon is érthetőek, itt is gyakran állította a kor az embereket fontos, egész életüket megváltoztató próbatételek elé.

A mi osztályunk egyébként nem ismeretlen a magyar színpadokon: a fővárosi Katona József Színházban Máté Gábor vitte színre, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban pedig Lukáts Andor.

A miskolci előadás bemutatója péntek este 7-kor lesz.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA