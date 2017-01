Pénzügyek felsőfokon a miskolci egyetemistáknak is

A pályázat célja a magyar fogyasztók pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztése. A pályázók négy témakörből választhatnak, feladatuk, hogy egy érdekfeszítő, újszerű és valós piackutatáson alapuló javaslattal álljanak elő, és a fogyasztók széles körű rétegét szólítsák meg.

2017. március 16-áig nyújthatják be a pályázatokat a hallgatók, és mind a négy egyetemen a legjobb 5 pályázatot benyújtónak lehetősége lesz arra, hogy személyesen egy prezentáció keretében is bemutassa ötleteit. Egy szakmai zsűri választja ki egyetemenként az első három helyezettet, akik pénzjutalomban részesülnek.

A Magyar Nemzeti Bank a legjobb koncepciókat – amennyiben azok valóban megvalósíthatóak – beilleszti fogyasztóvédelmi tevékenységébe is, hiszen a pályázatnak az is célja, hogy a fiatal generációt is bevonja a magyar fogyasztók pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztésébe.

