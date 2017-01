„Ez egy óriási lehetőség a város életében”

A Miskolci Egyetem kihelyezett tagozatán államilag finanszírozott formában tanulhatnak a felvételt nyert diákok. Jelenleg a toborzás zajlik, első körben a város végzős középiskolás tanulóit célozták meg, de a tervek szerint a település vonzáskörzetéből, és a felvidéki régiókból is várják a jelentkezőket. Hosszas felmérés után, az egyetemmel közösen döntöttek a fent említett két szak mellett, ez ugyanis a továbbiakban biztos jövedelmet, állást is adhat a diplomát szerzett tanulóknak. A város két nagy foglalkoztatója, az Ózdi Acélművek Kft., valamint a Johnson Electric ugyanis már most várja a mérnököket, de a szociális szférában is munkaerőhiány mutatkozik, tehát a tanulmányok lezárása után az elhelyezkedésre is jó esély mutatkozik.

Toborzás

– Jelenleg a beiskolázás időszakában vagyunk, hozzánk is február 15-ig kell jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül – árulta el Szaka Attila, Ózd köznevelési és művelődési referense. – Az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk ezért, időarányosan nem állunk rosszul, de természetesen folyamatosan várjuk az érdeklődőket. Az anyagmérnök szak esetében a matematika, valamint egy szabadon választott, egyéb természettudományhoz tartozó tantárgy eredménye számít. A szociális munkás esetében a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és a társadalomismeret közül két tantárgyat kell választani, ezek közül egyből emelt szintű érettségivel kell rendelkeznie a jelentkezőnek.

Segítséget nyújtanak

Szaka Attila hozzátette: azoknak, akiknek nincs meg a szükséges emelt szintű vizsgája, segítséget fognak nyújtani a felkészülésben, hiszen nekik az érettségire is be kell jelentkezniük. Összeállítják a tananyagot, és egyéb konzultációra is lehetőség nyílik. A két szak egyenként minimum tíz, maximum harminc fővel indulhat ősszel Ózdon.

– Tavaly Miskolcra mindkét esetben 280 ponttal lehetett bejutni, ez irányadó lehet mindenki számára – folytatta Szaka Attila. – Természetesen az utolsó pillanatig azon dolgozunk, hogy sikerrel vegyük az első akadályt, és be tudjuk indítani a képzést. Ez ugyanis egy óriási lehetőség a város életében. A diákokra az a jellemző, hogy szinte az utolsó pillanatig kivárnak. A toborzást a Felvidék nagyobb városaiban is megkezdtük, de január 18-án (szerda), 16.30-tól a Kaszinó tükörtermében is tartunk egy tájékoztató nyílt napot, ahová diákokat és szülőket egyaránt várunk.

