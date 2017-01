Növekedésre számítanak a mezőkövesdi cégek

Növekvő gazdaságról és gyarapodó adóbevételekről számoltak be a BOKIK mezőkövesdi évértékelőjén. A 2016-os előrelépésen túl a kövesdi cégek is megérzik, hogy kevesebb a megfelelően képzett munkaerő, s míg a nagy foglalkoztatók számára nem jelent problémát a minimálbér emelése, a kisebbeknek ez egy megoldandó feladat lesz.

– Nincs okunk panaszra, talán túl is teljesítettük terveinket 2016-ban, amely egy küzdelmes év volt. Nagyon szép munkák, kihívások vártak ránk, s eljutottunk a Volgán túlra, Szamarába is, ahol egy hónapig dolgoztunk, de a megyében is voltak szép, összetett megbízásaink. Eredményes évet zártunk és bizakodunk 2017-ben – mondta el lapunknak Bakai László, a Bakai Szerszámgép Szerviz Kft. ügyvezetője.

A cégvezető elmondta, hónapokra előre látják megbízásaikat, de már a második félévre is vannak munkáik. Szolgáltató társaságként a termelő vállalatok igényeit elégítik ki, a világ mozgásban van, lehet, hogy jövő héten már Portugáliában vagy Németországban dolgoznak. A világ számos pontján végeztek már speciális munkát.

Elárulta, nincs elég szakember, ők képzik őket saját részre és környezetünknek is. Nagy gond, hogy a beérkező tanulóállomány gyenge, de ebből kell kihozni a legjobbat. Már tíz éve foglalkoznak tanulóképzéssel, néhány éve oktató innovációs központot is építettek, ahol kemény kiképzést kapnak a diákok, innen merítenek szakembert. Az a gond, hogy a fiatalokat 4–5 éves tapasztalatszerzésük után aranyért elcsábítják a multinacionális vállalatok.

Úgy véli, ezen a problémán a mostani béremelés nem segít. Meg kell most oldaniuk ezt a feladatot, de 50–80 százalékkal kellene emelni az arra érdemes szakemberek bérét az elvonások mérséklésével.

Hosszú ideig tartanak

Németh Zoltán, a Modine Hungária Kft. ügyvezetője elárulta, a tavalyi évben szolidan emelkedett forgalmuk, eredményük hasonló a korábbihoz. Zajlik a gyárbővítés előkészítése, új csarnok épül, új technológiával, gépekkel. Ezzel párhuzamosan tavaly új berendezéseket is vásároltak, ezek telepítése zömében lezajlott, a próbagyártás, a prototípus-szállítások folynak. Idén jelentős forgalombővülést még nem várnak, hiszen az autóiparban hosszú ideig tartanak az előkészítési munkák, most új motorgenerációk fejlesztésébe kapcsolódnak be.

– Az elektromos autók miatt átalakul a termékkör, ennek sebességét nem lehet megmondani. Érzékeljük a trendet, az összes autógyár kér tőlünk ajánlatot elektromos járművek tekintetében. Vannak konkrét termékek, amik indulnak. Ezek más jellegűek lesznek, hiszen olajhűtőre, kipufogógáz-hűtőre nincs szükség, de a nagy teljesítményű akkumulátorok temperálást igényelnek. A hőmenedzsment fontos elemei a temperáló hőcserélők, amelyek előkészítés alatt vannak – árulta el Németh Zoltán.

Kifejtette, náluk nem húsba vágó a szakemberhiány, mert jelentős létszámváltozás nem volt, a következő időszakban viszont számolnak vele, s próbálják megelőzni a problémát. Jó az együttműködésük a helyi szakképző iskolával és a Miskolci Egyetemmel, gyakorlati képzést nyújtanak a diákoknak, s szép számban fel is veszik őket. A mostani adóváltozások kedvezőek számukra, s mivel a bérszintjük magasabb a minimálbérnél, a mostani emelés számukra nem jelent kihívást.

Fejlesztésekre használják

Dr. Fekete Zoltán polgármester kifejtette, hagyomány, hogy túlteljesítik az adóbevételi terveket, s 2017-ben kicsit magasabb célt tűznek ki, bízva abban, hogy ezúttal is hasonlóképpen történik. Erősödik a gazdaság, nagy köszönet a befizetésekért a vállalkozásoknak. A helyi adókat fejlesztésekre használják föl.

A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, az az ígéret és szándék, februárban, márciusban az összes értesítés megérkezik ezek eredményéről. Azt ígérték nekik, hogy a repülőtér melletti, 21 hektáros ipari park egymilliárdos infrastruktúra-fejlesztési projektjét mindenképpen támogatják. Mint mondta, volnának jelentkezők az ipari parkba és a repülőtérre. Utóbbi hátránya a befektetők számára ugyanaz, mint az előnye, a kifutópálya, amely befolyásolja a hasznosítási lehetőségeket. A hátrányt az infrastruktúrával akarják leküzdeni.

– Tóth Balázs –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA