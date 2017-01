Nőttek a mezőkövesdi adóbevételek

Évértékelőt tartott nemrégiben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Mezőkövesden. Dienes Lóránt, a BOKIK Mezőkövesdi irodájának vezetője hangsúlyozta, egyre több tanulószerződéses diák van a helyi vállalkozásoknál, s egyre több gazdálkodó szervezet köt együttműködést az iskolákkal.

Dr. Fekete Zoltán polgármester az önkormányzat által kifizetett támogatásokat sorolta, majd ismertette a helyi adókból származó bevételeket is. Eszerint a kövesdi cégek és lakosok tavaly majdnem 160 millió forintot fizettek be építményadó címén, idegenforgalmi adóból 41,6 millió, helyi iparűzési adóból 795,4 millió forint folyt be a város kasszájába. Majdnem hétezren fizettek gépjárműadót, összesen 43,7 millió forintot. Kiemelte, nem vezetnek be új helyi vagy települési adót, és az adómértékeket sem emelik. Az orvosok és védőnők kaphatnak új adómentességet, amennyiben iparűzési adóalapjuk nem éri el a 20 millió forintot. Tavaly felkészültek a pályázati dömpingre.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke szerint 2016-ban fejlődött a megye és Mezőkövesd gazdasága, a megye teljesítménye minden mutatóban javult, az egy főre jutó GDP növekedésében is dobogós volt az országban. Az idei esztendőt a szakemberhiány határozza meg, ez főleg Miskolcot és a vegyipari centrumokat érinti, Mezőkövesdet is, de nem olyan mértékben, mint az előzőket. Úgy véli, bérmegállapodással, a fiatalok megtartásával, a közmunka átalakításával, a termelékenység növelésével lehetne ezt a problémát enyhíteni, illetve megoldani.

A reptérhez nincs befektető

Tállai András államtitkár az elmúlt évek kormányzati intézkedéseire tekintett vissza, valamint megjegyezte, tavaly uniós források nélkül nőtt 2,1 százalékkal a GDP, idén 4 százalékos bővülést várnak. Számos adónem mértéke csökken, s úgy vélte, a versenyképesség korlátja most az alacsony jövedelemszint. Mezőkövesd térsége szerinte anélkül erősödött, hogy új befektető érkezett volna, de a régiek fejlesztettek és bővítettek. Kiemelte, idén talán rendeződhet az egykori Remy-telephely sorsa. A reptérhez befektetőt nem sikerült találni.

Elárulta, idén elindul végre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, választókörzete félszáz településének 16,6 milliárd, ebből Mezőkövesdnek 4,6 milliárd forint jut majd, ebből lesz például iparipark-fejlesztés a reptér és a laktanya környékén. A térségben 12 milliárd forint lesz szennyvízberuházásokra a Mezőcsáti járásban, valamint Bükkábrány környékén és Egerlövőn. Mezőkövesd karácsonykor 700 milliós forráshoz is jutott.

