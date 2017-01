Arra pedig végképp nem venném a bátorságot, hogy ezen gépeket vezető pilótákat bírálni merjem. Nem ismerem a munkarendjüket például. Azt, hogy mióta és milyen körülmények között tolják és marják. Ezen is összevitatkoztam néhány emberrel a hóban, akik a virtuális valóság „nagyszerűségében” kinyúlva osztották az észt, hogy „a mi utcánkban miért nincs letakarítva a hó”…

Most viszont, hogy ugyan még nem tavalyi, de azért már néhány napos a hó, józanabbul lehet körbenézni a kupac tetejéről.

Látható: ember volt, gép volt, akarat volt, de rosszul volt megszervezve. Pedig erről, a szervezésről beszélt Dzsino is néhány éve a majálisban, mégsem tanultak belőle az illetékesek. Sosem tanulunk belőle, meglepődünk, hogy esik, és a hókotróban dolgozót szidjuk. Pedig nem ő a hunyó, jár neki az a néhány perc is a kávéval.

Ebben biztos vagyok.

Juhász-Léhi István

