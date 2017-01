Néhány parkolót felszabadítottak a miskolci mentőállomásnál

Lapunkat az elmúlt napokban kereste meg egy miskolci mentős panaszolva, hogy a munkahelye környékét az önkormányzat – lakossági kérésre – fizetős parkolóvá tette.

Vidékiek

Ez elég érzékenyen érintette az ott dolgozókat, hiszen sokan vidékről járnak be dolgozni, kénytelenek autóval jönni, hiszen a tömegközlekedés nem igazodik a munkarendjükhöz. Ráadásul az intézmény oktatási központ is, és a képzéseikre érkező vidéki munkatársaknak is jelentős plusz terhet jelent, hogy a környéken fizetőssé tették a parkolást. „Ha kollégáimnak éves bérletet kell venniük, az 44 ezer forintba kerülne, amit az átlagban 120 ezer forintos fizetésükből nehezen tudnának kigazdálkodni” – panaszolta az egyik mentős munkatárs. Azt is elmondta, nem ingyenes parkolást szeretnének, de legalább valamilyen kedvezménnyel segíthetné őket a város.

A panaszt hallva megkerestük a Miskolc Holding Zrt.-t, ahol egy gyors helyszíni szemle után ígéretet kaptunk arra, a táblát áthelyezik, hogy 8–10 parkolóhely felszabaduljon a mentősök számára. Ez kedden megtörtént, csaknem tíz méterrel arrébb helyezték a fizetős parkolózónát jelző táblát. Korábban a mentőállomás melletti utca elején volt, most egy trafóház oldalában jelzi a fizetős zónát.

Építenek is

Ezzel elégedettek is a mentőállomáson dolgozók, azt mondták, egyelőre elegendő számukra ennyi ingyenes hely, hiszen az épület előtt van egy magánterületük, ott is parkolhatnak az autóik. De a várossal egyeztetve most az a terv, hogy az állomás másik oldalán, ahol ugyancsak van magánterületük, önerőből építenek egy parkolót is a mentősök, illetve az odaérkezők számára.

ÉM-NSZR

