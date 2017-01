Négyszázmillióból bővül a kistokaji iskola

Hat osztályteremmel bővülhet a Kistokaji Általános Iskola. Erre 400 millió forint támogatást kapott a kormánytól a település önkormányzata. Az erről szóló megállapodást Tállai András miniszterhelyettes, a település országgyűlési képviselője adta át Ambrus Gyöngyinek, Kistokaj polgármesterének pénteken.

Nőtt a gyereklétszám, egyre többen költöznek a településre. Ambrus Gyöngyi

Jó híre van

A polgármester elmondta, eddig csoportszobák voltak az iskolában, de a fejlesztésnek köszönhetően normál létszámú osztályokat is indíthatnak majd. Hangsúlyozta, az elmúlt években nőtt a gyereklétszám, hiszen egyre több fiatal család költözik Kistokajba, de mivel jó híre van a kistokaji iskolának, így más településekről is szívesen íratják ide a gyerekeket.

A polgármester kitért arra is, hogy két bölcsődei csoport is van, valamint 130 óvodása a településnek, így van utánpótlás is, ami ugyancsak indokolja az iskolabővítést.

– Ezenfelül egy pályázatra várunk még, a meglévő iskolaszárny energetikai korszerűsítésére szeretnénk forrást elnyerni – folytatta Ambrus Gyöngyi. – Ez 81 millió forint, amit a környező településekkel konzorciumban pályáztunk meg. Az oktatási intézményünk bővítése lenne az első üteme a beruházásnak, az energetikai fejlesztés a második. Arra mindkét beruházás alatt ügyelünk, hogy zavartalan legyen az oktatás az épületben.

A tanév végén

Az ütemezésről is kérdeztük a településvezetőt, aki elmondta, hamarosan kiírják a közbeszerzést, ehhez azonban engedélyes tervvel kell rendelkezniük. Reményeik szerint a tanév végén megkezdődhet az építkezés.

Ambrus Gyöngyi kiemelte még azt a 44 millió forintot, amit járdaépítésre nyertek, ezt tavasszal kezdheti el az önkormányzat.

