Négy településen veszélyes a levegő Borsodban

Vasárnap a kisméretű részecske szennyezettség átlépte a riasztási küszöböt 21 településen, ezért veszélyes minősítést kaptak. Megyénkből Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok érintett. A megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályától kapott tájékoztatás szerint régóta köztudott, hogy környezetünk levegőminősége hatással van közérzetünkre és bizonyos légszennyezettségszint felett egészségünkre is. Az érzékeny lakosságcsoportnál légzőszervi tünetek jelentkezhetnek (köhögés, nehezebb légzés), a betegek panaszai súlyosbodhatnak.

A meteorológiai előrejelzés alapján – átmeneti, kismértékű javulást követően – a levegőminőség jelentős változása nem várható, ezért a szennyezett levegőn a lehető legkevesebb időt töltsük. Szellőztetni csak rövid ideig, hajnalban és késő éjszaka érdemes. Különösen oda kell figyelni a kisgyermekekre, a napi rendszeres séta ilyenkor egyáltalán nem javasolt, csak akkor vigyük ki őket a szabad levegőre, ha az elkerülhetetlen.

Kisebb egyéni óvintézkedésekkel is sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk egészségünket az ilyen helyzetekben – hívják fel a figyelmet. Ha ki kell menni a levegőre (pl. egy édesanyának a kisgyermekét el kell vinnie az orvoshoz), akkor ne a fő közlekedési útvonalak mentén induljon el, hanem próbáljon meg a kevésbé forgalmas mellékutcákban maradni, a célt minél gyorsabban elérni. Ugyanez vonatkozik az idősekre, illetve a krónikus betegségben szenvedőkre is.



A várandós kismamák számára különösen fontos, hogy a „szmogos” időszakban minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, mivel a szennyezett levegő azt a kockázatot is magában hordozza, hogy az újszülött alacsony súlyú lesz, emellett a magzati tüdőszövet fejlődését is negatívan befolyásolhatja.

A szennyezett levegőjű városokban a pormaszkok viselete is indokolt lehet, különösen azoknál, akik sokáig tartózkodnak a szabad levegőn, vagy a téli hónapokban is kerékpárral közlekednek. Olyan maszkot kell választani, ami megszűri a 10 mikrométer átmérőnél kisebb porszemcséket is, tehát nem elég egy sálat vagy egy zsebkendőt az orrunk, szánk elé tartani.

A füst-köd jellemzője, hogy a szennyezett ködös-párás légtömegek a földfelszínhez közel megrekednek, így a magasabb területeken jellemzően tisztább a levegő.



Szemkönnyezés, orrfolyás, torokkaparás, köhögés, tüsszentés – ezek azok a jelek, amelyekből arra következtethetünk, szervezetünket zavarja a levegő rossz minősége. Ha tartósan magas a levegőben a szálló por mennyisége, ezek a tünetek nemcsak a krónikus betegeknél, időseknél jelentkezhetnek, hanem akár az egészséges embereknél is. Ha a levegőben lévő szállópor koncentrációja 100 mikro­gramm fölé emelkedik köbméterenként, már mindenki számára tanácsos lehetőleg otthon, zárt térben maradni.

