„Ne presztízsből menjen a gyerek 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba!”

A pedagógus saját tanítványainak és a szülőknek évek óta segít a pálya- és iskolaválasztásban.

Ne kudarcként élje meg a gyerek a felvételit!” Erdősyné Krotos Edit

Szakgimnázium?

A szülők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy mit jelent az új iskolatípus, a szakgimnázium. Szakértőnk elmondta: ez tulajdonképpen nem más, mint a korábbi szakközépiskola. Azonban nemcsak a név más, hanem a képzési rendszer is változott. Amelyik diák a szakgimnáziumot választja, érettségivel zárja a 4. év után tanulmányait, ahol az 5. tantárgy szakmai tárgyat jelent. Ezután plusz egy év alatt szerezhet technikusi képesítést.

Azoknak a diákoknak, akik más gimnáziumban érettségiztek, még két évet kell tanulniuk a technikusi végzettségért. A tagintézmény-vezető felhívta a figyelmet: a Miskolci Szakképzési Centrum részletes pályaválasztási kézikönyvet adott ki a hozzá tartozó középiskolákról. Ebben a szülők és diákok az intézmények képzésein túl tájékozódhatnak a felvételi tudnivalóiról is, de szakmaleírásokat is találnak, ami szintén segíti a pályaorientációt.

Szakértőnk elmondta, több szülő aggódik amiatt, hogy a szakgimnáziumból tovább tud-e majd tanulni a gyermeke felsőfokú intézményben. Jelezte: ha a diák szakirányban tanul tovább, minden nehézség nélkül mehet főiskolára, egyetemre, ha azonban más szakirányt választ, akkor a felvételi tárgyakból külön kell készülnie.

Ki hová?

A szülők megtudhatták azt is, hogy a régi szakiskolákat most szakközépiskolának hívják. Ide azoknak a tanulóknak érdemes jelentkezniük, akik minél hamarabb szeretnének szakmát szerezni, azt ugyanis ebben az iskolatípusban 3 év alatt megtehetik. Ha pedig utána úgy döntenek, hogy szükségük van az érettségire is, akkor azt plusz 2 év alatt szerezhetik meg.

Szakgimnáziumba azoknak érdemes jelentkezniük, akiknek elsődleges céljuk nem az egyetemi továbbtanulás, hanem a szakma és az érettségi. Sok nyolcadikos tanuló már tudja, hogy mi érdekli, így ennek megfelelően tud szakmát is választani. Gimnáziumba pedig azok a diákok jelentkezzenek, akik jól tanulnak, és érettségi után szeretnének bekerülni a felsőoktatásba, de esetleg még nem tudják, hogy milyen szakirányban szeretnének továbblépni. A gimnáziumokban nagy hangsúlyt fektetnek az idegennyelv-oktatásra – hívta fel a figyelmet Erdősyné Krotos Edit.

Ha „kinőtte”

Az egyik szülő afelől érdeklődött, érdemes-e megpróbálni jól tanuló gyermekének a 8 vagy 6 osztályos gimnáziumot. Szakértőnk jelezte: vannak olyan gyerekek, akik úgymond „kinőtték” az általános iskolát, és a gimnáziumban már 11–12 évesen is megállják a helyüket.

– Azonban nem szabad presztízsből elvinni a gyereket idejekorán az általános iskolából, vagy azért, mert a szomszéd is elvitte. A 6 és 8 osztályos gimnázium a tehetséges, érdeklődő, terhelhető diákoknak való – hangsúlyozta szakértőnk. – Arra is vigyázni kell, hogy a gyerek ne kudarcként, lelki traumaként élje meg a középiskolai felvételit, ha nem sikerül. Ezekre a képzésekre sokszoros a túljelentkezés, így csak a legjobbak juthatnak be. Az a diák, aki az osztályában a legjobbak között volt, egyáltalán nem biztos, hogy a város, a megye összes kitűnő tanulója között is a legjobban tud teljesíteni. Ha az általánosban nehezen ment a tanulás, akkor gimnáziumban még nehezebb lesz – hívta fel a figyelmet a tag­intézmény-vezető.

– Hegyi Erika –

Szülők mesélnek a munkájukról

Erdősyné Krotos Edittől megtudtuk azt is, a pályaválasztás sokszor azért nem könnyű a szülők és gyerekek számára, mert nem ismerik a különböző szakmákat. Ezen a problémán valamelyest segítenek a pályaválasztási rendezvények. Itt megjelennek a megye iskolái, és bemutatják képzéseiket. Sok osztályfőnök már 5. osztálytól kezdve nagy hangsúlyt fordít a pályaorientációra. Különböző foglalkozású szülőket hív meg az osztályfőnöki órákra, akik saját munkájukról mesélnek. Segítség, hogy a BOKIK és a foglalkoztatási főosztály (korábban munkaügyi központ) üzemlátogatásokat szervez a gyerekeknek. De jó ötlet volt a szakmák éjszakája is, amikor a gyerekek látogatást tehettek a szakképzéssel foglalkozó intézmények műhelyeiben.

