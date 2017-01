Nagy siker: bekerült a legjobb nyolc gárda közé a PannErgy-MVLC

A férfi vízilabda OB I B-csoportjának 11. fordulójában szombaton, hazai környezetben játszott a Pann­Ergy-MVLC gárdája. A tét nagy volt, ugyanis a történelmük során második élvonalbeli szezonjukat taposó házigazdák sikerük esetén bebiztosíthatták helyüket a felsőházban, a legjobb 8 között, amihez az egy órával később kezdődő BVSC – Ferencváros összecsapáson vendéggyőzelem (vagy legalább döntetlen) is szükségeltetett.

Kívánnivalót hagyott

Miskolci oldalról Bowen kapufája, és Halek kihagyott ziccere (Labonczba lőtte a labdát) volt az első két fontos momentum, és a tapintható idegesség miatt a folyatásban sem ment a pályaválasztónak a gólszerzés – igaz, a sereghajtónak sem. A csendet négy és fél perc után Bowen törte meg, aki Milicic passza után bombázott az újpesti kapu bal oldalába (1-0). Az ÚVSE kapufákban jeleskedett, a görcsösséget Vadovics próbálkozása (amely során nagyon fölé lőtt) is jelezte, úgyhogy ebben a felvonásban a támadások befejezése itt is, ott is hagyott kívánnivalót maga után.

A második menetben aztán hipp-hopp elmúlt mindez, felszakadtak a gátak, hiszen Milicic találatára Szentesi Á. válaszolt, az övére pedig Szabó R. (3-1). Szentesi Á-t ismét nem tudták megfogni a miskolciak, majd Dávid egalizált ember­előnyben (3-3). Hamar elmozdult a holtpontról az MVLC, ugyanis Misic kiválóan fordult be centerben, aztán megúszást Vadovics váltott gólra (5-3). Korbács ugyan közelebb hozta csapatát, de a nagyszünet előtt még Milicic is eredményes tudott lenni (6-4).

Elhibázott büntető

Az ÚVSE szívósan tartotta magát a harmadik negyedben is, Szentesi Á. becsavarta az ötödik góljukat, ám egy Vadovics-Misic összjáték szemre is tetszetős volt (7-5). Jakab D-nek 26 másodperc alatt két lehetősége is akadt, az elsőt kihagyta, a másodikat nem, 8-6-ra Dávid Z. alakította az eredményt. Ezen menet krónikája volt még Márkus szabálytalansága Misiccel szemben, a megítélt büntetőből azonban Halek Labonczot találta el.

A befejező periódusnak egy, a csatát fizikailag jobban bíró MVLC, és egy már kissé fáradó Újpest indult neki, s ha bárkinek is volt kétsége afelől a lelátón, hogy ki nyer, azt Bowen és Vadovics végleg eloszlatta. Tóth Z. még betalált a vendégeknél, ám a házigazda sokkal jobban koncentrált, s ugyan nem pólózott tökéletesen, Bowen, Halek és Hornyák még hozzátett a hazai gólokhoz, amivel számszakilag is egy magabiztos győzelem „jött ki” a meccs végén.

Bejutottak

A másik találkozón végül 6-6-os végeredmény született, ami azt jelenti, hogy az éllovas ZF Eger, valamint a második Ferencvároson kívül a PannErgy-MVLC is bejutott a legjobb 8 közé három fordulóval az alapszakasz vége előtt, hogy ki lesz a negyedik ebből a csoportból, azt a Honvéd és a BVSC dönti el egymás között.

– Molnár István –

Vízilabda: jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – Újpest VSE 13-7 (1-0, 5-4, 2-2, 5-1)

Miskolc, 150 néző. V.: Kun, Marjay.

PannErgy-MVLC: Csoma – Vadovics (2), Bowen (3), Jakab D. (1), Misic (2), Milicic (2), Halek (1). Csere: Lukács Á. (-), Miklós (-), Hornyák (1), Szabó R. (1), Lukács D. (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Újpest VSE: Laboncz – Korényi (-), Major (-), Keresztúri (-), Sélley Rauscher (-), Szentesi Á. (3), Tóth Z. (1). Csere: Varga (k), Dávid (2), Kovács Csatlós (-), Baksa (-), Márkus (-), Korbács (1), Szentesi D. (-). Vezetőedző: Németh Zsolt.

Gól/emberelőnyből: 12/3, ill. 10/3.

Gól/büntetőből: 1/0, ill. 0.

Dr. Sike József: – Gratulálok a csapatomnak a mérkőzés megnyeréséhez, de gratulálok az Újpestnek is, amely egy fiatal együttes és nem vallott szégyent. Ma nagy volt a teher rajtunk, hiszen csak egy lépésre voltunk a felsőháztól, ezért volt egy kicsit döcögős a játékunk és ezért csúszott be néhány buta dolog. Nehezen, de megcsináltuk a bravúrt, ott vagyunk a legjobb nyolcban, aminek nagyon örülünk.

Németh Zsolt: – Vissza kell néznem videón bizonyos szituációkat, amikből gólokat kaptunk… Sajnálom, mert ettől több volt a meccsben, de valami miatt ez nem jött ki. A negyedik negyedre fejben elfáradtunk.

