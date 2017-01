MVLC: Jól tudják, hogy melyikre kell a hangsúlyt fektetni

A B-csoportos borsodiak az eddigi két „tavaszi” bajnokijuk után győztesen jöhettek ki a vízből, hiszen előbb Kaposváron nyertek 13-7-re, aztán a múlt hét végén a Kemény Dénes Városi Sportuszodában ugyanilyen eredményt értek el az Újpest ellen. Közismert, hogy a honi élvonalban második idényüket töltő MVLC-sek a legjobb 4 közé kerülésért harcolnak (vagyis az alapszakasz befejezése után az 1–8. helyért küzdhetnének az A-csoport legjobb négy alakulatával), és ezen hat ponttal nagy lépést tettek céljuk elérése felé. Mindez már egy hete teljesült volna, ha a Ferencváros megveri a BVSC-t, csakhogy a vas­utasok „elcsentek” egy pontot a zöld-fehérektől (6-6), amivel a bejutás matematikai értelemben még nem vált teljesen biztossá.

Található egy ismeretlen abban a bizonyos egyenletben. Dr. Sike József

Négy nem lenne elég

A bajnokság első köréből még három meccse van mindenkinek hátra és a most „bennlévő” PannErgy-MVLC-től éppen 9 pontnyira vannak a jelenleg ötödik budapesti vasutasok. Gyakorlatilag majdhogynem minden forgatókönyv szerint a miskolciak nem bukhatják el a felsőházat, pusztán egy esetben, ami az alábbi: dr. Sike József vezetőedző együttese kikap most Egerben, jövő szerdán itthon a Ferencvárostól és jövő szombaton a Szőnyi úton a BVSC-től (0 pont). Aztán: a zuglóiak az utolsó, közös meccs előtt legyőzik ma a Tatabányát, illetőleg február 1-jén a Honvédet (vagyis 9 egységet szereznek, és az egymás elleni eredményben jobbak lesznek, hiszen a PannErgyvel 5-5-re végeztek november 5-én Miskolcon). Aztán még a Honvédnek is az alábbiak szerint kell szerepelnie: megverik ma a Ferencvárost, a 13. fordulóban alulmaradnak a BVSC-vel szemben, és a 14. körben verik a Tatabányát (6 pont). Amennyiben csak 4 egységet szereznek, az nem lesz, lenne elég a Racionetnek a miskolciak ellenében, ugyanis az otthoni 11-11-es döntetlent követően 9-7-es vereséget szenvedtek a Pann­Ergytől a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

Nagy fegyvertény volt

Dr. Sike József, a miskolciak szakvezetője így látja a helyzetet.

– Található egy ismeretlen abban a bizonyos egyenletben, de felkészültünk arra, ha esetleg dráma van és „alakítania” kell a csapatnak – fogalmazott a tréner. – Még három meccset vívunk az alapszakaszban és az ellenfelek ismeretében súlyoztunk. Amennyiben a százalékos arányokat nézzük, akkor az egri pontszerzésre van a legkevesebb sanszunk, de persze szeretnénk becsületesen, tisztességesen játszani, a legjobb formánkat hozva, az ilyen mérkőzéseken lehet azt szokni, hogy mit jelent a felsőházi légkör, milyen itt a nyomás, a súly. Az Eger az idei szezonban Magyar Kupa-döntőt játszott, egy nagy múltú, korrekt klub, amely nem véletlenül szerepel a Bajnokok Ligájában, szóval másabb kategória, mint mi. A kupa negyeddöntőjének visszavágóján megleptük őket, nyertünk 11-10-re, igaz, egy 7-16-os első felvonást követően. Az a győzelem nagy fegyvertény volt, de a helyén kezeltük, nem vontunk le belőle messzemenő következtetéseket.

A sok lehetőség közül jelenleg az tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy a Ferencváros ma a Népligetben legyőzi a Honvédet, s ebben az esetben vagy utóbbiak, vagy a BVSC nem kerülhetne be a csoportból az első négybe.

– A Ferencváros az Európa Kupán is szerepel, amelyet meg szeretne nyerni, s hazai vízben eddig csak az Eger tudta megverni, ráadásul a Honvédtől idegenben is biztosan hozta el a három pontot – tette mindehhez hozzá dr. Sike József. – Persze, ahogyan mondani szokták, a labda gömbölyű, a sportban minden megtörténhet, a Barcelona is ki szokott kapni, lehetnek „csodaeredmények”, de a papírforma azért mást jelez, ez alapján más várható.

– Molnár István –

A B-csoport állása

1. ZF-Eger 11 10 1 – 133-78 31

2. FTC PQS Waterpolo 11 8 2 1 126-74 26

3. PannErgy-Miskolci VLC 11 7 2 2 110-93 23

4. Racionet Honvéd 11 6 1 4 108-94 19

5. MKB-Euroleasing-BVSC-Zugló 11 4 2 5 85-92 14

6. Kaposvári VK 11 3 – 8 96-121 9

7. EBP Tatabánya 11 1 1 9 81-131 4

8. Újpest VSE 11 – 1 10 85-141 1

