Múzsa Díj Miskolcon: először kapják szobrászművészek

A Miskolci Múzsa Díj tizenötödik éve Miskolc város legrangosabb kulturális elismerése, amelyet most 2017 januárjában tizenötödik alkalommal adhatnak át a magyar kultúra napja alkalmából. A ma már egyik legrangosabb vidéki kulturális díjat a borsodi megyeszékhely sikeres vállalkozásai által támogatott Miskolci Múzsa Díj Alapítvány adja. A város kulturális és gazdasági életének meghatározó képviselői alkotta kuratórium választja ki minden évben a Miskolci Múzsa díjast. A kuratórium elnöke dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora.

Az alapítványt létrehozó cég, a miskolci Szinva Net Kft. – amely az informatikában vált sikeressé –, a Miskolci Múzsa Díj létrehozásával a miskolci kulturális élet maradandó értékeit is szeretné megőrizni az utókor számára – hangsúlyozta többször is az alapító és ötletgazda Vinnai János. A díj legnagyobb elismerése, hogy a gálaest vált az elmúlt évek alatt a város kiemelt magyar kultúra napi ünnepségévé is, a mindenkori városvezetők részvételével a díjátadásban.

Két önálló díj

Szobrászművészek eddig még nem kapták meg a Miskolci Múzsa Díjat, így ez az első alkalom, hogy ezen képzőművészeti ág, ráadásul annak két kiváló képviselője kapja az elismerést. Mint dr. Torma András korábban elmondta, a kuratórium többször ülésezett, míg döntöttek: két önálló díjat is kiosztanak, amelyet Szabó Virág és Szanyi Borbála szobrászművészek vehetnek át január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett gálaesten.

A kuratórium elnöke külön érdekességnek nevezte, hogy a díjazottak jól ismerik egymást, a két családot szoros barátság fűzi össze, és egymás szomszédságában laktak. Mindketten a Képzőművészeti Főiskolán tanultak és a fővárosban élnek, de megmaradtak lokálpatrióta miskolcinak. Szabó Virág alkotása például dr. Velkey László portrészobra a megyei kórház gyermek­osztályának aulájában és a görög kisebbségi emlékmű a Torontáli utcán. Szanyi Borbála legismertebb munkája Mancs kutya szobra a belvárosban, de ő készítette Jókainé Laborfalvi Róza színház előtti téren található és dr. Dévald József megyei kórházbeli szobrát is.

Miért a szobrászat?

Mindkét díjazottal a közelmúltban olvashattak interjút lapunkban. Többek között arról is kérdeztük őket, miért választották ezt a hivatást. Szabó Virág elárulta: „Borcsa (Szanyi Borbála – a szerk.) szülei, Varga Éva és a Szanyi Péter a szomszédban laktak és bekerültem a műtermükbe. Nekem az a világ nagyon tetszett.”

Szanyi Borcsa esetében felmerült a kérdés, szobrászművészek gyermekeként adott volt, hogy ő is szobrász lesz. „A szüleim gyerekkoromban rengeteg lehetőséget adtak arra, hogy minél jobban megismerjem a képességeimet… A döntés lehetőségét is megadták, nem szorgalmazták és nem is tiltották, hogy szobrász legyek.”

A Miskolci Múzsa Díj Alapítvány támogatói így kommentálták a döntést

Bánszki Attila: Az elmúlt tizenöt év alatt sikerült olyan díjazotti kört kialakítani, amely méltón reprezentálja Miskolc szellemi és kulturális életét. A sokszínűség magától adódik, és szerencsére szinte kimeríthetetlennek látszik a díjazotti lehetőségek tárháza.

Hajnal József: A vita most is többfordulós volt. A nagy nevek után most két ígéretes fiatal kapja meg az elismerést. Pontosabban: az „ígéreten” már túl vagyunk, hiszen a városban és Miskolc határain túl is, számos helyszínen ott a névjegye mindkettőjüknek.

Dr. Torma András: Miskolc bővelkedik olyan művészekben, akik szerte a világon jó hírét viszik a városnak, ilyenek az idei díjazottak is. A kuratórium jól döntött, hogy ők kaphatják meg az elismerést, és hogy nem megosztott, hanem önálló díjat vehetnek át.

Vinnai János: Az idén is sok-sok ajánlás érkezett a kuratórium felé, de örülök, hogy a két szobrászművészre esett a választás. Életpályájuk összhangban van az alapítvány céljaival, és azt gondolom, fontos volt, hogy olyanok kapják, akiket inspirálhat is ez az elismerés.

Benke István: Ki más kaphatta volna ezt az elismerést, mint fiatal művészek, akik előtt ott az élet az alkotásra. A díj szellemiségével maximálisan összhangban született meg döntés. A szobrászat talán nem annyira látványos, mint például a színházi alkotások, ellenben sokkal időtállóbb.

Puskás Péter: Külön öröm számomra, hogy az építészet egyik társművészetének, a szobrászatnak képviselőit díjazhatjuk. Két kiváló művészről van szó, akik számos hazai és külföldi kiállításon öregbítették és öregbítik majd Miskolc hírnevét.

Szabó Virágról és Szanyi Borcsáról

Szabó Virág

1996–2003: Magyar Képzőművészeti Egyetem, szobrász szak

2001: XIII. Országos Érembiennálé, a Pro Kultúra Kht. díja, Sopron

2003: XIV. Országos Érembiennálé, a Roisz Vilmos Alapítvány vásárlási díja, Sopron

III. Nemzetközi Kortárs Érembienná­lé, a fődíj, The Great Prize, Seixal, Portugália

XVII. Miskolci Téli Tárlat, a Középület és Lakásépítő Rt. díja, Miskolc

2004: Miskolc Városának Művészeti Pályakezdő Ösztöndíja

XXIX. FIDEM, Fiatal Alkotók Díja – Prize for Young Artists, Seixal, Portugália

2005: 28. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, a MAOE díja

1956-os emlékműpályázat, I. díj, Gyöngyös

XV. Nemzetközi Kortárs Érembiennálé, a Kreatív díj – Innovative Prize –, Seixal, Portugália

XVIII. Miskolci Téli Tárlat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet díja, Miskolc

2006: Első Nemzetközi Érem-Szobrászati Verseny Fiatalok Részére, fődíj, New York

2007: XVI. Országos Érembiennálé, a MKISZ díja, Sopron

Görög Kisebbségi Emlékműpályázat, I. díj, Miskolc

Szanyi Borbála

2008-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, ahol mesterei Karmó Zoltán és Jovánovics György voltak. 2002: Szegedi Éremverde vertérme pályázata, I. díj

2003: Ludwig-ösztöndíj, Párizs

Miskolc város pályakezdő ösztöndíja

Országos Művészeti Diákköri Konferencia pályázata, szobrászat, I. díj

2008: 1956-os forradalom és szabadságharc emlékmű pályázata, Brüsszel, Schuman-negyed, I. díj

2009: KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény ösztöndíja, Olaszország

2013, 2014: Derkovits-ösztöndíj

2014: Mazsaroff Miklós-díj

Az eddigi díjazottak

2002: Müller Péter Sziámi, a Bartók+ Miskolci Operafesztivál ötletgazdája

2003: Kovács László, a Miskolci Szimfonikusok karnagya

2004: Marton Éva operaénekes

2005: Miskolci Dixieland Band

2006: Szinvavölgyi Néptáncműhely

2007: Miskolci Nemzeti Színház

2008: Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeum

2009: Kamarás Máté musicalénekes

2010: Máger Ágnes festőművész

2011: Fazekas Gyermekkar

2012: Ferencz István építész

2013: Bíró Tibor, a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál ügyvezető igazgatója

2014: dr. Kabdebó Lóránt professzor emeritus, Szegedi Dezső, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze

2015: Szabó Balázs orgonaművész, orgonaszakértő

2016: Szabó Virág és Szanyi Borbála szobrászművészek

A döntéshozók

A Miskolci Múzsa Díj Alapítvány kuratóriuma, a döntéshozók:

Dr. Torma András, a Miskolci Múzsa Díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Miskolci Egyetem rektora,

Dr. Dobrik István, a Miskolci Galéria nyugalmazott igazgatója,

Fuhrmann Géza, a DVTK-utánpótlás igazgatója, Hajnal József, a HIRFOR cégvezetője,

Kiss László, a Russmedia Lap­csoport főszerkesztője,

Pálffy Gábor, a MOL Petrolkémia Zrt. kommunikációs vezetője.

A Miskolci Múzsa Díj tanácsadó testülete:

Benke István, a Tell-Vill Kft. ügyvezető igazgatója,

Puskás Péter, a Műépítész Kft. ügyvezető igazgatója,

Vinnai János, a Szinva Net Zrt. elnöke.

