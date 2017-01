Múzsa Díj gálaest – A két képzőművész és az alkotómunka a főszerepben

Az idén két miskolci szobrászművész, Szabó Virág és Szanyi Borcsa kapták a Múzsa Díjat. Az elismerést január 21-én a Miskolci Nemzeti Színházban megrendezett gálaesten vehetik majd át. Mint minden évben, most is meglepetés műsorral készül a színház és a Múzsa Díj Alapítvány, amelyet immár ötödik éve Fandl Ferenc, a teátrum színművésze rendez.

A Múzsa Díj gálaestjét öröm megrendeznem. Fandl Ferenc

– Minden évben arra törekszem, hogy a műsor a díjazottnak is meglepetés legyen – kezdte Fandl Ferenc. – Az idén ráadásul nem egy művész, hanem kettő kapja az elismerést. Igyekeztem idén is úgy összeállítani a műsort, hogy gondolatébresztő legyen. Persze a két képzőművész áll a középpontban, de nem csupán róluk szól majd az est, sokkal inkább az alkotómunkáról, annak nehézségeiről és szépségeiről. Valamint arról, hogy a rokon művészeti ágak hogyan hatnak egymásra.

„Természetesen a két díjazott ízlése is megjelenik a műsorban. Beszélgettem velük, kérdezgettem őket arról is, hogy mi az, ami inspirálja őket alkotás közben. Ezekből igyekeztem úgy összeállítani az előadást, hogy mind irodalmilag, mind zeneileg az ő ízlésüket tükrözze” – fogalmazott az est rendezője.

Időteremtés

– A Múzsa Díj gálaestjét minden évben öröm megrendeznem, izgalmas maga a teremtés folyamata – fogalmazott Fandl Ferenc. – Egy nehézség van, az idő. A január, február elég sűrű időszak, a színházi premierek, előadások miatt nagyüzem. Ha egyszer találkoznék egy varázslóval, biztos, hogy az időteremtéshez kérném a segítségét.

Két meglepetés is lesz

Fandl Ferenc azt is elárulta, a Miskolci Nemzeti Színház színészei közül Varga Andrea, Czakó Julianna, Farkas Sándor, Salat Lehel lépnek fel a Múzsa Díj átadásán, valamint Papp M. Bori slammer előadását is láthatja a közönség. De két meglepetésvendéget is ígér az est rendezője.

A díjról érdemes tudni, hogy ma már a vidék egyik legrangosabb kulturális elismerése, amelyet a megyeszékhely sikeres vállalkozói által támogatott Miskolci Múzsa Díj Alapítvány ítél oda minden évben. A kuratórium elnöke dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora.

