Miskolcon rendezik a „király etap” befutóját

Országúti és háztömb körüli verseny sokasága zajlott a városban és a környékén a hatvanas években, miközben legendás volt a Miskolci VSC kerékpáros szakosztálya. Hosszú csönd után úgy tűnik, ismét visszatér a kerékpársportba Miskolc, ugyanis itt lesz a király etapot követően az utolsó előtti befutó.

Harmincadszor

Mint a Tour de Hongrie szerdai sajtótájékoztatóján, a fővárosi Várkert Bazárban elhangzott, a hatnapos versenyen Szombathely ad otthont a prológnak június 27-én, majd rajt-, illetve célállomás lesz Keszthely, Zalaegerszeg, Velence, Siófok, Paks, Cegléd, Karcag és Jászberény, Miskolcon kívül. Az UCI 2.2-es kategóriájú verseny – amelyen a résztvevők világranglistapontokért is harcolnak majd – Budapesten ér véget július 2-án.

A kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos, Révész Máriusz egyebek mellett arról szólt: olyan feltételeket szeretnének biztosítani a már harmadik éve megrendezésre kerülő körversenynek, amelyek vonzóak lehetnek a sportág menőinek is.

A verseny szervezőbizottságának elnöke, Eisenkrammer Károly ismertette azokat a városokat, amelyeket érint a 2017-es Magyar Körverseny mezőnye. Minden érintett város polgármestere vagy alpolgármestere szólt arról, milyen fontos, hogy szűkebb pátriájukba is ellátogat a 750 kilométeres verseny mezőnye. Miskolc alpolgármestere, Pfliegler Péter arról beszélt: a kilenc évtized alatt – 1925-ben rendezték az első Tour de Hongriet – most 30. alkalommal lesz befutó állomás Miskolc. A mezőny Karcagról a Bükkön át – ahol helyi szakaszokat is beiktattak – érkezik július 1-jén, szombaton, a király etap végén Miskolcra. Másnap Jászberénybe autóznak a résztvevők, s innen rajtol a zárószakasz, amelynek végcélja Budapesten, a Várkert Bazár előtt lesz.

ÉM-TZ

