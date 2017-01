Miskolci olimpiai bajnok a válogatottnál

Még a tavalyi év végén, karácsonyt követően kezdte meg az alapozást az idei évre a magyar felnőtt kötöttfogású birkózó válogatott. A szakág szövetségi kapitánya Sike András, akinek munkájában fő támasza Repka Attila, a Diósgyőri Birkózó Club első embere.

A miskolci olimpiai bajnokról a kapitány a közös munka kezdése előtt így nyilatkozott: „A felnőtt válogatott vezetését Repka Attilára bíztam. Nagyjából harminc éve ismerjük egymást, maximális a bizalmam vele kapcsolatban, ismerem a szakmai felkészültségét, edzőként több mint tíz éve dolgozik különböző korosztályokban, a felnőtt válogatott mellett is edzősködött. Arról nem kell külön beszélni, hogy mennyire kiváló birkózó volt”.

Mit jelent?

És hogy mit jelent a szövetségi kapitány által említett felnőtt válogatott vezetése?

– Azt, hogy most is itt vagyok Tatán, a válogatott keret felkészülésén – válaszolta az Észak-Magyarország érdeklődésünkre Repka Attila, aki arra a kérdésünkre, hogy mi a pontos feladata a válogatott mellett, így folytatta a beszélgetést: – Sike Andrással dolgozunk együtt, viszont rá sok szervezési és adminisztrációs munka jut a feladatából adódóan, szerencsére nekem csak a szakmai rész, az edzések vezetése. Ötödik hete dolgozunk együtt a válogatottal, készülünk az idei nagy feladatokra, a májusi szerbiai Európa-bajnokságra, amelyet Újvidéken rendeznek meg, és az augusztusi világbajnokságra, amelynek Franciaország, egészen pontosan Párizs lesz a helyszíne. Sike András mellett az U23-as válogatott edzője, Lévai Zoltán vesz részt a munkában, a célunk az, hogy a velünk dolgozó 30 motivált sportoló idei jó szereplését megalapozzuk.

Hétfőnként

Az, hogy az olimpiai bajnokot a válogatott melletti munkája folyamatos távollétre készteti Miskolctól, nem kérdés. Az viszont igen, hogy mennyit tud így részt venni a Diósgyőri Birkózó Club életében.

– Szerencsére a kollégák, az edzőink tudják, teszik a dolgukat, és a szakmai munka mellett, amiben csak lehet, segítenek – válaszolta Repka Attila. – Egyébként pedig minden hétfőn otthon vagyok, ebben állapodtam meg Sike Andrással, és ezen alkalmakkor igyekszem Bekecsre is kijutni, de szerencsére az ottani zökkenőmentes szakmai munkára is sikerült megoldást találni. Úgyhogy, amikor nem vagyok otthon, akkor is nyugodtan dolgozhatok a válogatott mellett.

Berecz Csaba

Kapitány és segítő

Sike András, a kötöttfogás, és Gulyás István, a szabadfogás és a női szakág szövetségi kapitánya is kiválasztotta közvetlen segítőit. A kötöttfogású felnőtt válogatottnál Repka Attila a fő ember, szabadfogásban az ukrán Mihail Haracsura, a nőknél pedig Nagy Lajos.

