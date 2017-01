Lesz pénzeső? A történelmi Avason biztosan, a többi még kérdéses

Öt támogatási kérelmet nyújtott be turizmusfejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a miskolci önkormányzat a közelmúltban. A kérelmekről a novemberi közgyűlési ülésen tájékoztatta a város vezetése a miskolci képviselőket sürgősségi előterjesztésben.

(A dokumentum szerint a szűkös pályázati határidő miatt kérték csak utólag a képviselők áldását a kérelmek benyújtására, amelyek egyébként is összhangban voltak a korábban elfogadott fejlesztési tervekkel.)

A tervezett projektek: a Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése, Miskolctapolca turisztikai fejlesztése, Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése, a miskolci belváros, valamint a történelmi Avas turisztikai fejlesztése.

Saját forrás nélkül

Mindegyik projekt esetén a tervezett beruházás teljes összegét igényelte az önkormányzat, saját forrást nem szán az előterjesztés szerint a fejlesztésekre. A dokumentumban az olvasható, hogy az állatkert és kultúrpark fejlesztése márciusban indulna, ha meglesz rá az igényelt 400 millió forint. Az ajándékbolt, a büfé, az étterem fejlesztését célozza a terv, de új állatfajok bemutatását szolgáló látogatótereket, kifutókat is építenének (Himalája-bemutató, oroszlánház), régieket újítanának fel (tigrisház) a kapott forrásból. Többek között új fogadóközpont, szabadtéri oktatótér és játszótér is szerepel az elképzelések között.

Miskolctapolca turisztikai fejlesztése a következő, amelyre benyújtották a kérelmet. 418 millió forint az igényelt támogatás, a beruházás az előterjesztés szerint már el is indult tavaly decemberben. Eszerint a projekt konzorciumban valósulna meg a Miskolci Egyházmegyével közösen. A fejlesztésben többek között a Csónakázó-tó rehabilitációja és fejlesztése, egy Hejő-patak melletti tanösvény, Hejő-liget szabadidőpark fejlesztése, kialakítása szerepel. Itt egy vizes játszótér létrehozása, valamint az Akropolisz Szabadtéri Színpad rehabilitációja is szerepel a tervekben.

Már februárban…

A következő projekt a Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének fejlesztése. Erre 800 millió forintot igényelt a miskolci önkormányzat, a beruházás az előterjesztés szerint február elsejével kezdődne. A projekt konzorciumi formában valósulna meg a Miskolc Mindszenti Római Katolikus Plébániával közösen. A múzeumot érintő beruházás részeként a jelenlegi épület egy kétszintes kiállítótérrel bővülne, ebbe kaphat helyet a nemrégiben elhunyt Barna György népviseleti gyűjteménye (amelyet megvásárolt a város), a Kövesi-gyűjtemény (az igen sikeres kiállítást tavaly láthatták az érdeklődők a múzeumban) és egy képzőművészetihamisítvány-kiállítás is. A plébánia az avasi Kálvária fejlesztését koordinálná, ám mint megtudtuk, ez biztosan nem valósul most meg. Pedig az előterjesztésben olvasottak szerint ez monumentális lenne: „egy egységes, nyitott tér jönne létre, amely a Népkert és Avas tengelyén egy új, ugyanakkor történelmi hagyományoknak megfelelő kulturális, turisztikai centrumot teremt.”

Komplex fejlesztés része

A támogatási kérelem negyedik eleme a „miskolci belváros öröksége” nevet kapta, 50 millió forintot igényelne rá a város, a beruházás augusztusban kezdődne. Ám hogy pontosan mit takar, nem értettük meg az előterjesztésből. Egy komplex turisztikai fejlesztési koncepció eleméről van szó, amelynek keretében – a legújabb hardver- (VR – virtuális reality szemüveg) és szoftver- (AR – Agumented reality – tematikus városnéző program) megoldásokkal „időkapukat” alakítanának ki.

Az ötödik projektre már biztosan megvan a támogatás, hiszen november végén már ki is derült, hogy másfél milliárd forintot kapott rá Miskolc: ez a történelmi Avas komplex turisztikai fejlesztése. A tervezett beruházásról (amely az előterjesztés szerint februárban indul) – megtaláltuk a kormányrendeletet is – később számolunk be részletesen.

Dióhéjban annyit: a projekt az Avas-kilátót és környezetét, a bormúzeum melletti teret, a bortanyát érinti, a tervek része még az avasi református templom felújítása és egy izraelita emlékhely kialakítása is.

Miskolctapolcán csend van… és jég

Hogy az említett projektekre megkaptuk-e a támogatást, hivatalos forrásból nem tudtuk meg, a miskolci önkormányzattól várjuk a választ kérdésünkre. A Miskolctapolcát érintő tervezett fejlesztés mindenesetre nem indult még el. Fekete Györggyel, a tó üzemeltetőjével beszéltünk, aki elmondta, nem kapott értesítést arról, hogy a közeljövőben bármilyen beruházás is történne.

– Még a sétányt sem takarította le senki, vastagon le van fagyva – mondta. (A tó körüli mozgást nagyjából a kormoránok jelentik: a befagyott Tisza-tóról érkezhetett a hatalmas, egyébként védett madárraj, amelyek az üzemeltető szerint félő, hogy felfalják a tóba telepített összes kisebb halat.) Fekete Györgytől megtudtuk, korábban voltak a városházáról felmérni a tavat, mondták, hogy az esetleges fejlesztések idejére biztonságos helyre át kellene telepíteni a díszpontyokat, de ez ügyben azóta sem kereste senki.

