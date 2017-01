Fiatalok Háza: már nem tudtunk bejutni

Jöttek volna két héttel ezelőtt, akkor még be lehetett menni, a hajléktalanok is ki-be jártak – mondta szerda reggel egy fiatalember az egykori Fiatalok Háza előtt. Látta ugyanis, hogy a József Attila utca 45. szám alatti épületbe be szeretnénk jutni. Az ajtó azonban zárva volt, kiderült, néhány napja biztonsági őrök védik a házat és a hozzá tartozó területet is.

Egy éve üres

Itt volt az ideje, hogy egy év után védelmet kapjon az ingatlan, hiszen a közelmúltban egy olvasónk is panaszkodott az ottani állapotokra. Mint írta: egy évvel ezelőtt sürgős volt a költözés, a lakókat szinte erőszakkal tették utcára, most meg magára van hagyva a ház. „Egy éve üres az épület, csak a drogosok és ki tudja még, milyen elemek kedvelt találkahelye, akiket ha rajtakapnak a lenti üzlet dolgozói (akik még szívükön viselik a ház sorsát), akkor menekülnek el. Szó szerint préda lett a ház, csoda, hogy még nem szedték teljesen széjjel a berendezéseket, de gondolom, ez csak idő kérdése. Ürülék, injekciós fecskendők, alkoholosüvegek díszítik a lépcsőházat. A bejárati ajtókat már hónapok óta nem lehet kulccsal zárni, a földszinten a postaládák kifeszítve, az ajánlott értesítések, levelek a földön szanaszét, közte borosüveg. A pincében csöpög a víz, már kis tavat képez…akik sok családot kétségbeesésbe, kölcsönök felvételébe zavartak, törődhetnének a körülményekkel. Egy hatvanöt lakásos házat miért kell az enyészetnek hagyni” – sorolta levelében olvasónk.

Az egykori Fiatalok Házának kálváriájáról többször is beszámoltunk. A történet azzal kezdődött, hogy a Fiatalok Háza Kft. egyik tagja csődbe ment, és az épületet átvette a felszámoló. Az önkormányzatnak – annak ellenére, hogy tagja volt a kft.-nek – nem lett volna jogi kötelessége megoldani a bérlők lakásproblémáját, de erkölcsi kötelességének érezte, ezért többször is belső pályázatot írt ki számukra. Többen el is költöztek, de 4-5 családnak még tavaly januárban sem sikerült lakáshoz jutnia. Ők kénytelenek voltak maradni akkor is, amikor a felszámoló végleg lekapcsoltatta a fűtést az épületben.

Lapunk is próbált megoldást keresni a lakók számára, hogy a téli mínuszokban ne a fagyos lakásban kelljen lenniük, de végül az önkormányzat által kiírt lakáspályázaton sikerült otthonhoz jutniuk. Ennek egészen pontosan egy éve, azóta üres az épület.

180 millióért adták el?

A lapunkhoz érkező szerkesztőségi levél kapcsán megkerestük a felszámolót. Többek között azt kérdeztük: miért kellett a lakókat azonnal kiköltöztetni, a fűtést lekapcsolni, ha azóta is üres az épület, ki felügyeli, felügyeli-e egyáltalán valaki a házat? Választ nem kaptunk.

Az Elektronikus Értékesítési Rendszeren, ahol a Magyarországon felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok, illetve civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése történik, megnéztük, szerepel-e a Fiatalok Háza. Találtunk adatot: a felszámoló 160 millió forintért hirdette meg az ingatlant, és úgy tűnik, decemberben 180 millió forintért sikerült értékesítenie. Arra vonatkozó információt azonban nem találtunk, hogy ki lett az új tulajdonos.

– Szántó Rita –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA