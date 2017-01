Milyen a tökéletes téli öltözék? Réteges!

Vagy egyszerűen élveztük a sétát a hóban. Nem árt azonban felkészülni a téli sportokra is, például ne vegyük félvállról az öltözékünket sem.

Hogy milyen ilyenkor a tökéletes öltözék? Réteges. Az első, amit érdemes felvennünk, az a technikai aláöltözet. Ennek a cuccnak nem más a feladata, mint az, hogy elvezesse az izzadtságot a bőrünkről. Sokan továbbra is ragaszkodnak a pamut aláöltözethez, ám azzal az a gond, hogy nehezen száradnak, ezért mivel az izzadtság nem párolog el, egy idő után hideget érzünk. A technikaira felvehetünk egy jó polár felsőt, majd jöhet egy olyan kabát, amely szél- és vízálló is. Persze, ha valaki úgy gondolja, hogy mindez kevés, vagy fázósabb, több réteget is felvehet. A téli kiránduláshoz érdemes magasabb kategóriájú téli túracipőt, bakancsot felvenni. Különösen kamáslival együtt, ami megakadályozza, hogy a nadrág és a cipő közé bemenjen a hó.

Fontos a kezek és a lábfej védelme és figyeljünk a fejünk védelmére is. (A test nagyon sok hőt veszít a fejen keresztül, egyes számítások szerint a teljes hőmennyiség 30, estenként 50 százalékát). A száj eltakarása is fontos, erre használjunk sálat, kendőt.

A zoknira is külön figyeljünk oda: a legjobb a meleg, jó minőségű, kényelmes zokni. Fontos a zokni minősége és megfelelő mérete, hiszen sok kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat.

Napszemüvegnél figyeljünk, hogy páramentes lencséjűt vegyünk, különben a lélegzetünk, testünk vízgőzétől folyamatosan párásodni fog minden pihenőnél, megállásnál. A szemet jól fedje, mert síelésnél, snowboardozásnál már kicsit nagyobb sebességnél, főleg hidegebb időben, a menetszélben könnyezni fogunk, ami zavarja a látásunkat és balesetveszélyes.

Kell a bemelegítés

A rutinos síelők, „deszkázók” jól tudják, hogy mielőtt először lecsúsznánk, bizony az edzettebbeknek is kell az a negyedóra bemelegítés. Ne spóroljunk vele, hiszen ilyenkor az izmok lassabban melegednek be. Komoly sérüléseket előzhetünk meg ezzel. Figyeljünk oda a légzésre, a szélre (krémek) is, és igyunk sportolás közben. Igyunk, de ne néhány pohár felest, mert az nem bemelegítés. A sportolás előtt ne fogyasszunk alkoholt. Ugyanakkor hidegben jelentősen megnő az energia­igényünk is, ezért sportoláshoz vigyünk magunkkal energiaszeletet, szőlőcukrot, banánt, hiszen hideg időben ez rendkívül fontos.

A szakértő nem győzte hangsúlyozni, hogy ezekben a hideg hónapokban is fontos a szabadtéri mozgás.

A fény hatása

„Erősíti az immunrendszert, ami által ellenállóbbá válhatunk az influenzával szemben is” – fogalmazott. – „Másrészt ott van a fény hatása. A fény azért fontos, mert a bőrön keresztül veszi fel a szervezetünk és azt D-vitaminná alakítja”.

Ráadásul vidámmá is tesz minket. Van még egy tévhit, mégpedig az, hogy a megbetegedéseket a hideg okozza. Tévedés, hiszen azt a vírusok és baktériumok okozzák. Magyarországon egyébként ritkán van napközben olyan hideg, amikor nem igazán ajánlott a szabadban való sportolás, ám most már néhány hete ilyen idő van. Ilyenkor, mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmérsékleten már kerülni kell a nagyon intenzív mozgást. Jobb, ha ezeken a napokon sétálunk.

Nem bírja a terepet

A hétvégén felmerült: miért nem megy Bánkútra busz, hiszen korábban az MVK Zrt. üzemeltetett SÍ jelű járatot 2004. január 17-től 2010. december 16-ig, majd kihasználatlanság miatt megszüntették.

Kérdésünkre Pásztor Imre, a Miskolc Holding kommunikációs vezetője a következőt válaszolta:„Az MVK Zrt. megújult buszparkja városi igényekhez igazított, téli, hegyi terepre nem alkalmas, így ha megkeresés érkezne, akkor sem tudna a vállalat bánkúti síjáratot üzemeltetni, de eddig még nem volt ilyen jellegű megkeresés sem”.

