Mezőkövesd Zsóry FC: Veselinovic letette a névjegyét Cipruson

Magyar idő szerint szerdán 11.00-tól ismét pályára lépett a szigetországi tavaszban dolgozó borsodi gárda, amely elsősorban az itthon „repkedő” mínuszok miatt repült Ciprusra. Ami azt illeti, a kinti időjárásra nem is lehet panasza a matyóvárosiaknak, hiszen 16-18 Celsius-fokban sokkal kellemesebb dolgozni, mint a dermesztő hidegben. A kék-sárgák a második kinti edzőmeccsükön a ciprusi első osztályban szereplő Karmiotissa ellen játszottak és nyertek három góllal.

Csapatként…

– Nyerni természetesen mindig kellemes érzés – mondta a lefújás után Sivic Tomislav, a mezőkövesdiek vezetőedzője, aki górcső alá vette a korábbi, múlt pénteken vívott és elveszített összecsapásukat is. – A CFR Cluj ellen is mutattunk egy-két jó dolgot, de akkor még érződött a sok munka a fiúk lábában, emiatt fáradtan mozogtak. Azóta eltelt pár nap, megszoktuk az itteni klímát, ennek jegyében szerdán már lényegesen frissebbek voltunk, sokat javítottunk és ehhez gratuláltam is a játékosoknak.

A 3-0-s sikert követően a trénertől megkérdeztük, hogy milyen különbséget lát a ciprusi és a magyar élvonal között, mire ezt a választ adta:

– A két pontvadászat hasonlít egymásra, már ami a játékerőt illeti. A Karmiotissa nagyjából annyit tud, mint mi, az más kérdés, hogy most nekünk jött ki jobban a lépés. Ezen az összecsapáson egyébként, nagy örömömre, csapatként funkcionáltunk, éppen ezért jókat nem emelek ki. A három pályára került új szerzeményünket – Balogh B.-t, Farkast és Veselinovicot – is csak azért említem meg, hogy elmondjam: róluk pozitív benyomásokat szereztem.

Még változik a keret

A 3-0-s siker ellenére, Sivic Tomislav szerint, helyenként még tompák voltak, ezt azonban természetesnek nevezte, ugyanis formájukat a február 18-i bajnoki rajtra időzítik. A sárga-kékek a szerda délutáni mérkőzésüket követően rövid regeneráló foglalkozást tartottak, ma és holnap pedig két-két edzésen vesznek részt.

– Gyönyörű az idő, kiválóak a körülmények, így a csapatépítés jegyében kihasználunk minden pillanatot – jegyezte meg a vezetőedző, aki azt is elárulta, hogy keretük nem végleges, ugyanis a jövő héten távozójuk és érkezőjük is lesz még.

Az edzőtáborba utazott 24 kövesdi labdarúgó közül 18-an léptek pályára a Karmiotissa ellen, két kapus, Czuczi és Dombó pihenőt kapott, Diallo a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága által január 12-én hozott egy hónapos eltiltása miatt nem játszhatott (a támadót a november 19-i, Mezőkövesd – Videoton bajnoki mérkőzés miatt „meszelték el”, mert a 2-1-re megnyert találkozón felugrás közben könyökkel eltalálta ellenfelét, Fiolát, aki ennek következtében súlyos sérülést szenvedett), Bacelic-Grgi­­c kisebb comb-, Kink pedig bokasérülés miatt nem tudott pályára lépni, Szeles pedig azért nem, mert kedden hazautazott combsérülése miatt.

A kövesdiek túrájuk harmadik mérkőzését szombaton 11.00-tól játsszák az ukrán első osztályú FC Zirka ellen, majd összecsomagolnak és hazarepülnek. A keret tagjai vasárnapra és hétfőre pihenőt kapnak, aztán kedd délelőttől már hazai környezetben folytatják felkészülésüket a bajnoki rajtra.

Felkészülési mérkőzés

Karmiotissa (ciprusi 1. osztályú) – Mezőkövesd Zsóry FC

0-3 (0-2)

Aradippou, 150 néző.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Farkas D., Hudák, Balogh B. (Gohér, 70.), Vági (Baracskai, 60.) – Tóth B., Egerszegi (Mevoungou, 70.) – Pauljevic (Sós B., 60., Milutinovic, 72.), Strestik (Fröhlich, 60.), Molnár G. (Orosz, 70.) – Veselinovic. Vezetőedző: Sivic Tomislav.

Gólszerző: Pauljevic (12.), Veselinovic (22., 88.).

