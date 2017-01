MEAFC vs. Phoenix: Megyei rangadó a Körcsarnokban

Férfi kosárlabda NB I/B Keleti csoport, 13. forduló

Miskolci EAFC – Tiszaújvárosi Phoenix KK

(Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, péntek, 18.00)

Bene Szilárd, a Miskolci EAFC edzője: – Az utóbbi mérkőzéseken némileg ritmust veszítettünk, ezért ezen a héten azon dolgoztunk, hogy újra magunkra találjunk. Ugyanis, ha saját játékunkat saját ritmusunkban tudjuk játszani, akkor óriásit fog javulni a teljesítményünk, és ez győzelemre vezethet minket. Mindenki egészséges, az önbizalmunk is az, és várjuk, hogy játsszunk, én edzőként azt is, hogy mindezt jól tegyük.

Brunyánszky István, a Tiszaújvárosi Phoenix KK edzője: – A szomszédvár elleni mérkőzés mindig érzelmekkel teli, feltételezem, ez most sem lesz másképp. Mi azt szeretnénk, ha átszakadna végre az idegenbeli sikertelenségünk gátja, már csak azért is, mert szinte nem is utazunk, és emiatt talán nem is veszítjük el útközben azt a küzdeni tudást, ami hazai pályán jellemez minket. Szoros meccsre számítok, és bízom benne, hogy sikerül nyernünk. Sajnos, Pappra betegség miatt most sem számíthatunk, és Nagy N. játéka is kétséges munkahelyi elfoglaltsága miatt, viszont az új igazolásunk, az amerikai centerünk, Jaywuan Hill pályára lépésének nincs akadálya.

A férfi kosárlabda NB I/B Keleti csoport állása

1. Miskolci EAFC 12 9 3 964-829 21

2. Vásárhelyi Kosársuli 12 9 3 1053-926 21

3. Budapesti Honvéd SE 12 7 5 880-851 19

4. Tiszaújvárosi Phoenix KK 12 7 5 865-857 19

5. Debreceni EAC 11 7 4 857-711 18

6. Nyíregyháza Blue Sharks 11 6 5 841-828 17

7. Nagykőrösi Sólymok KE 11 6 5 793-836 17

8. EKE Eger KOK 12 5 7 849-876 17

9. Salgótarjáni KSE 12 5 7 829-909 17

10. Óbudai Kaszások 12 3 9 937-998 15

11. MAFC 12 3 9 844-1043 15

12. Calle Pubfood Békés 11 3 8 839-887 14

