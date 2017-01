MEAFC: Salgótarjánban a felsőházért

Salgótarjáni KSE – Miskolci EAFC (Salgótarján, szombat, 18.00)

Bene Szilárd, a Miskolci EAFC edzője: – A legutóbbi hazai mérkőzésünkön az utóbbi fordulóhoz képest jobb játékot mutattunk, támadásban és védekezésben egyaránt, ennek köszönhettük a győzelmet a Tiszaújváros ellen. Bízom benne, hogy játékban tovább javulunk, szükség is lesz rá, mert a megerősödött Salgótarján otthonába látogattunk, ahol mindig nehéz nyerni. Ellenfelünk az elmúlt hetekben új játékosokkal frissítette keretét, hazai és légiós kosarast is igazoltak, úgyhogy bizonyára szeretnének előrelépni. Viszont számunkra nagyon fontos lenne a győzelem, és mindent meg is teszünk majd ennek elérésére, ugyanis egy újabb sikerrel órási lépést tennénk a felé, hogy az alapszakasz végén a legjobb négyben, a felsőházban végezzünk.

